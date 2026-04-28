Boca se ahorra a un rival incómodo: por qué Cássio no estará en Cruzeiro esta noche
El histórico arquero brasileño, protagonista de varias noches adversas para el Xeneize, quedó fuera de la Copa Libertadores por una grave lesión.
Boca afrontará un desafío exigente en Brasil frente a Cruzeiro, pero en la previa recibió una noticia que, al menos en los papeles, resulta alentadora. Cássio, uno de los grandes verdugos del conjunto de La Ribera en competencias internacionales, no será parte del encuentro ni del resto de la Copa Libertadores 2026.
El experimentado guardameta, de 38 años, sufrió una lesión multiligamentaria en su rodilla izquierda a comienzos de temporada, durante un partido frente a Flamengo. La gravedad del cuadro obligó a una intervención quirúrgica y lo dejó marginado de las canchas por un período prolongado, descartándolo por completo para el certamen continental.
La ausencia no es un detalle menor. A lo largo de su carrera, Cássio construyó una relación muy particular con el Xeneize, transformándose en una figura determinante en varios cruces directos. Lo enfrentó en diez oportunidades, con un saldo ampliamente favorable: cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.
Además, su influencia fue decisiva en momentos clave. Supo ser protagonista en tres eliminaciones directas del azul y oro y dejó una marca imborrable en la final de la Copa Libertadores 2012, cuando defendía los colores de Corinthians. Aquella actuación consolidó su imagen como un arquero difícil de vulnerar para los equipos argentinos.
En ese contexto, su posible presencia en el grupo de Cruzeiro había encendido ciertas alarmas en el entorno de Boca. No solo por su jerarquía, sino también por el peso psicológico que su historial genera en este tipo de enfrentamientos.
Sin embargo, el destino le quitó del camino a ese rival incómodo. Aun así, en el conjunto dirigido por Claudio Úbeda saben que el desafío en Belo Horizonte sigue siendo complejo. Jugar en Brasil implica siempre un contexto adverso, con presión ambiental y rivales de alto nivel competitivo.
Más allá de esta baja sensible para la Bestia Azul, la institución de la Ribera deberá enfocarse en su propio rendimiento para sostener el buen momento que atraviesa. La ausencia de Cássio puede representar una ventaja, pero no garantiza nada en un escenario donde cada detalle cuenta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario