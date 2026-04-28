Boca se ahorra a un rival incómodo: por qué Cássio no estará en Cruzeiro esta noche

En ese contexto, su posible presencia en el grupo de Cruzeiro había encendido ciertas alarmas en el entorno de Boca. No solo por su jerarquía, sino también por el peso psicológico que su historial genera en este tipo de enfrentamientos.

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Sin embargo, el destino le quitó del camino a ese rival incómodo. Aun así, en el conjunto dirigido por Claudio Úbeda saben que el desafío en Belo Horizonte sigue siendo complejo. Jugar en Brasil implica siempre un contexto adverso, con presión ambiental y rivales de alto nivel competitivo.

Más allá de esta baja sensible para la Bestia Azul, la institución de la Ribera deberá enfocarse en su propio rendimiento para sostener el buen momento que atraviesa. La ausencia de Cássio puede representar una ventaja, pero no garantiza nada en un escenario donde cada detalle cuenta.