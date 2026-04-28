Boca y Cruzeiro reeditan un clásico copero con historia cargada: así está el historial

El desglose de los partidos entre Boca y Cruzeiro

image Fuente: Historia de Boca.

El antecedente negativo que tiene Boca siendo dirigido por Esteban Ostojich

Boca llega con un presente sólido, pero sabe que deberá mejorar su rendimiento fuera de casa si quiere consolidarse como candidato. A este escenario se suma un ingrediente extra: el arbitraje de Esteban Ostojich, cuyo antecedente con el club argentino está marcado por la polémica. La última vez que dirigió un partido de Boca en Brasil fue en 2021, en la serie frente a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, que terminó en un escándalo.

En aquel cruce, varias decisiones arbitrales generaron controversia, especialmente la anulación de goles tras la intervención del VAR. En el partido de vuelta, un tanto de Marcelo Weigandt fue invalidado por una supuesta posición adelantada previa, lo que desató la bronca del plantel.

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Tras la eliminación por penales, la situación se desbordó en los vestuarios. Se produjo una pelea generalizada que involucró a jugadores, dirigentes y personal de seguridad, en una escena caótica que incluyó la intervención policial y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los protagonistas.

Las consecuencias fueron severas: varios futbolistas recibieron sanciones disciplinarias y miembros del Consejo de Fútbol fueron suspendidos por largo tiempo en competiciones internacionales. Ese episodio marcó un antes y un después en la relación entre Boca y el arbitraje en este tipo de instancias.