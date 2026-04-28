Claudio Úbeda apuesta por los titulares: Boca va con lo mejor ante Cruzeiro en Brasil

Una de las bajas confirmadas es la de Ander Herrera, quien sufrió un nuevo desgarro muscular, el séptimo desde su llegada al club. Aunque no estaba previsto como titular, su ausencia reduce las variantes disponibles en el banco de suplentes.

El objetivo del club de la Ribera será sostener su racha positiva y mantenerse en lo más alto del grupo. Con un equipo consolidado y variantes que responden, el conjunto argentino buscará dar otro paso importante en su camino en la Copa Libertadores, en un escenario siempre exigente como lo es el fútbol brasileño.

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La posible formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Cuca.

Cruzeiro vs. Boca: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Mineirao.

Mineirao. Árbitro: Esteban Ostojich.

Esteban Ostojich. TV: Fox Sports y Telefe.