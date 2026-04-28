Claudio Úbeda apuesta por los titulares: Boca va con lo mejor ante Cruzeiro en Brasil
Tras rotar con éxito en el torneo local, el entrenador prepara un equipo con mayoría de habituales titulares para sostener el gran momento en la Libertadores.
Boca se prepara para afrontar un compromiso clave ante Cruzeiro en Belo Horizonte, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con un arranque ideal en el certamen, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará consolidar su liderazgo y dar un paso firme hacia la clasificación. El Xeneize llega con confianza tras una contundente victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia en el Torneo Apertura, en un partido donde el entrenador optó por una rotación masiva que dio resultados.
Ese movimiento permitió preservar a varios titulares, que ahora regresarán al equipo para el duelo internacional. En total, "Sifón" realizará nueve modificaciones respecto al once que se presentó en Florencio Varela. El único que mantendrá su lugar será el arquero Leandro Brey, quien seguirá bajo los tres palos debido a la ausencia de Agustín Marchesín.
La defensa volverá a estar conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, una línea que ya mostró solidez en compromisos anteriores. En el mediocampo, el liderazgo recaerá en Leandro Paredes, acompañado por Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda, quienes aportan equilibrio y dinámica.
En la delantera, la dupla compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro se perfila como la principal carta ofensiva. Ambos vienen de convertir en el último encuentro y atraviesan un buen momento, lo que refuerza la confianza del cuerpo técnico.
Una de las bajas confirmadas es la de Ander Herrera, quien sufrió un nuevo desgarro muscular, el séptimo desde su llegada al club. Aunque no estaba previsto como titular, su ausencia reduce las variantes disponibles en el banco de suplentes.
El objetivo del club de la Ribera será sostener su racha positiva y mantenerse en lo más alto del grupo. Con un equipo consolidado y variantes que responden, el conjunto argentino buscará dar otro paso importante en su camino en la Copa Libertadores, en un escenario siempre exigente como lo es el fútbol brasileño.
La posible formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores
- Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Cuca.
Cruzeiro vs. Boca: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Mineirao.
- Árbitro: Esteban Ostojich.
- TV: Fox Sports y Telefe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario