Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Cruzeiro llega a este encuentro con la presión de revertir un inicio irregular en la Copa. Tras un buen debut con triunfo en Ecuador ante Barcelona, sufrió una derrota inesperada en casa frente a Universidad Católica, lo que complicó su panorama. Por eso, el duelo ante Boca aparece como clave para sus aspiraciones.

En el ámbito local, el equipo brasileño viene de conseguir una victoria necesaria frente a Remo, en un contexto donde necesitaba sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Esa urgencia explica por qué su entrenador decidió no rotar el equipo en ese compromiso, apostando a recuperar confianza.

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El choque en Belo Horizonte enfrentará a dos equipos con realidades diferentes pero con objetivos claros. El club de la Ribera intentará consolidar su gran presente y dar un paso decisivo hacia la clasificación, mientras que el local buscará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea por avanzar.

Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Cuca.

Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro vs. Boca: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Mineirao.

Mineirao. Árbitro: Esteban Ostojich.

Esteban Ostojich. TV: Fox Sports y Telefe.