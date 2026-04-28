Esteban Ostojich, el árbitro del cruce con Atlético Mineiro en 2021 vuelve a dirigir a Boca
El juez uruguayo dirigirá el duelo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores de esta noche y reaviva el recuerdo del escandaloso final de los octavos de final de hace cinco años.
Boca afrontará un partido clave ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores 2026, pero más allá del presente futbolístico, hay un detalle que no pasa desapercibido: el árbitro del encuentro será Esteban Ostojich, protagonista de uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del club en competiciones internacionales.
La última vez que el juez uruguayo coincidió con el Xeneize en Brasil fue en 2021, en el cruce frente a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Libertadores. Aquella serie estuvo marcada por decisiones arbitrales controvertidas que generaron un clima de alta tensión y derivaron en un escándalo tras el partido de vuelta.
El conflicto tuvo su origen en el encuentro de ida, cuando un gol de Diego González fue anulado por una supuesta infracción previa de Norberto Briasco. La decisión, tomada tras la intervención del VAR y con la presión de los jugadores brasileños, encendió la polémica desde el inicio.
En la revancha, ya con Ostojich como árbitro principal, la historia se repitió. Marcelo Weigandt convirtió lo que parecía ser el primer gol del partido, pero nuevamente el VAR intervino por un presunto offside de González. Tras revisar la jugada, el árbitro decidió invalidar el tanto, lo que provocó una reacción inmediata de los futbolistas y el cuerpo técnico de Boca.
Luego de la eliminación en la tanda de penales, la situación se desbordó. En el camino hacia los vestuarios se produjo una pelea generalizada que involucró a jugadores, dirigentes y personal de seguridad. Raúl Cascini fue uno de los protagonistas al enfrentarse con un agente, mientras que otros futbolistas como Sebastián Villa, Cristian Pavón y Marcos Rojo también participaron activamente en los incidentes.
El conflicto escaló al punto de que la policía intervino utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los involucrados, en una escena que recorrió el mundo y dejó una imagen negativa del fútbol sudamericano.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Varios jugadores de Boca recibieron duras sanciones: seis fechas para Villa y Pavón, cinco para Rojo, cuatro para Carlos Izquierdoz, tres para Diego González y dos para Javier García. Además, Cascini y Marcelo Delgado fueron suspendidos por dos años en competencias organizadas por Conmebol.
Desde aquel episodio, Boca y Ostojich no se habían vuelto a cruzar hasta un partido en Lima que terminó con derrota ante Alianza Lima, en otra noche adversa para el conjunto argentino. En total, el árbitro dirigió al Xeneize en seis ocasiones, con un balance que comenzó favorable pero que luego se tornó negativo.Este nuevo encuentro en Brasil reaviva viejos fantasmas, en un contexto donde el club de la Ribera busca consolidar su buen presente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario