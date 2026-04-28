Esteban Ostojich, el árbitro del cruce con Atlético Mineiro en 2021 vuelve a dirigir a Boca

En la revancha, ya con Ostojich como árbitro principal, la historia se repitió. Marcelo Weigandt convirtió lo que parecía ser el primer gol del partido, pero nuevamente el VAR intervino por un presunto offside de González. Tras revisar la jugada, el árbitro decidió invalidar el tanto, lo que provocó una reacción inmediata de los futbolistas y el cuerpo técnico de Boca.

Embed - Los audios del VAR del partido de Boca en Brasil contra Mineiro

Luego de la eliminación en la tanda de penales, la situación se desbordó. En el camino hacia los vestuarios se produjo una pelea generalizada que involucró a jugadores, dirigentes y personal de seguridad. Raúl Cascini fue uno de los protagonistas al enfrentarse con un agente, mientras que otros futbolistas como Sebastián Villa, Cristian Pavón y Marcos Rojo también participaron activamente en los incidentes.

El conflicto escaló al punto de que la policía intervino utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los involucrados, en una escena que recorrió el mundo y dejó una imagen negativa del fútbol sudamericano.

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Las consecuencias no tardaron en llegar. Varios jugadores de Boca recibieron duras sanciones: seis fechas para Villa y Pavón, cinco para Rojo, cuatro para Carlos Izquierdoz, tres para Diego González y dos para Javier García. Además, Cascini y Marcelo Delgado fueron suspendidos por dos años en competencias organizadas por Conmebol.

Desde aquel episodio, Boca y Ostojich no se habían vuelto a cruzar hasta un partido en Lima que terminó con derrota ante Alianza Lima, en otra noche adversa para el conjunto argentino. En total, el árbitro dirigió al Xeneize en seis ocasiones, con un balance que comenzó favorable pero que luego se tornó negativo.Este nuevo encuentro en Brasil reaviva viejos fantasmas, en un contexto donde el club de la Ribera busca consolidar su buen presente.

Embed - COMPLETO| Incidentes luego de la eliminación de Boca vs Atl. Mineiro| Libertadores 2021