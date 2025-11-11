Boca se convirtió en el primer club argentino en llegar a 10 millones de seguidores en Instagram

La mitad +



Boca es el primer club Argentino en alcanzar los 10 millones de seguidores en Instagram.



pic.twitter.com/JLSAGlxr0h — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 11, 2025

Con la temática “DtMF (Debí tirar Más Fotos)”, inspirada en el último álbum del artista Bad Bunny, el Xeneize presentó una serie de publicaciones con estética noventosa, fotografías analógicas, videos musicales y guiños al triunfo ante River. Entre las piezas más destacadas se encuentra una mini película de 10 minutos titulada “Una tarde de Película”, además de clips ambientados con canciones como “Baile inolvidable” y un video especial por el Día de la Tradición, celebrado el 10 de noviembre.