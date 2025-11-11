El representante de Santiago Lencina explicó la ausencia del joven en el Superclásico ante Boca

El representante aseguró que aconsejó al juvenil mantener la calma y confiar en el proceso: “Le dije al jugador que trate de confiar en el entrenador, que es un técnico confirmado, más allá del mal momento que pueda pasar el equipo. Los futbolistas deben aprender a superar situaciones de adversidad; a veces te consideran y otras no”.

Por último, Oller pidió evitar conflictos internos y mostró respeto por la trayectoria de Marcelo Gallardo, actual entrenador del equipo: “Confiemos en el criterio de un técnico consagrado, que ha sabido llevar a este club a lo más alto. Sería imprudente de mi parte decirle a un chico que recién empieza: ‘Qué barbaridad, te dejó afuera’. Eso no suma ni para él, ni para el entrenador, ni para el club”.

Tras el empate en el Superclásico, River deberá visitar a Vélez en Liniers por la última fecha del Torneo Clausura. El conjunto “millonario” necesita sumar al menos un punto para asegurar su lugar en los playoffs y mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.