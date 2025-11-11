El representante de Santiago Lencina explicó la ausencia del joven en el Superclásico ante Boca
Juan Cruz Oller aclaró la situación contractual del futbolista y contó la reacción del jugador tras no ser convocado en el Superclásico en La Bombonera.
La ausencia de Santiago Lencina en el banco de suplentes de River durante el Superclásico ante Boca generó sorpresa y rumores en el entorno del jugador. Su representante, Juan Cruz Oller, explicó que la renovación del contrato del mediocampista ya está acordada y que el club firmará el vínculo en las próximas horas.
En diálogo con TyC Sports, llevó tranquilidad al aclarar que la situación contractual del futbolista con el Millonario no fue el motivo de su exclusión ante Boca. “La renovación de Lencina es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias”, detalló.
El representante agregó que el acuerdo no se firmó antes de las elecciones por una cuestión reglamentaria: “No se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite. Luego asumieron nuevas autoridades y eso implicó que hubiera cambios de firmas: el contrato se firmaría en las próximas horas”.
Oller explicó además que las charlas con la dirigencia fueron ágiles y sin conflictos: “Si le preguntás a Francescoli, fue una negociación de entre 15 y 20 días, no más. Previo a la elección ninguna autoridad podía firmar compromisos económicos y ahora solo esperamos que se establezcan las nuevas firmas”.
Consultado sobre la decisión del cuerpo técnico de no incluir a Lencina en el banco de suplentes frente a Boca, Oller reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa. “Hablé hoy con él, almorzó en nuestra oficina. También hablé con Enzo Francescoli y con Gonzalo Moreno. Esta es una pregunta difícil de responder: a todos nos causó sorpresa”, comentó.
El representante aseguró que aconsejó al juvenil mantener la calma y confiar en el proceso: “Le dije al jugador que trate de confiar en el entrenador, que es un técnico confirmado, más allá del mal momento que pueda pasar el equipo. Los futbolistas deben aprender a superar situaciones de adversidad; a veces te consideran y otras no”.
Por último, Oller pidió evitar conflictos internos y mostró respeto por la trayectoria de Marcelo Gallardo, actual entrenador del equipo: “Confiemos en el criterio de un técnico consagrado, que ha sabido llevar a este club a lo más alto. Sería imprudente de mi parte decirle a un chico que recién empieza: ‘Qué barbaridad, te dejó afuera’. Eso no suma ni para él, ni para el entrenador, ni para el club”.
Tras el empate en el Superclásico, River deberá visitar a Vélez en Liniers por la última fecha del Torneo Clausura. El conjunto “millonario” necesita sumar al menos un punto para asegurar su lugar en los playoffs y mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
