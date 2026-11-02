Boca se ilusiona: la racha negativa de Atlético Mineiro antes de la final de la Copa Sudamericana
Perdió sus últimos cuatro partidos, recibió ocho goles y todavía tiene tres compromisos antes de la definición en Barranquilla.
Mientras Boca disfruta de su victoria en el Superclásico, en Brasil crece la preocupación por el presente de Atlético Mineiro, su rival en la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa una racha negativa que encendió las alarmas a menos de tres semanas del partido decisivo, previsto para el 21 de noviembre en Barranquilla.
El Galo perdió sus últimos cuatro encuentros y muestra dificultades tanto en defensa como en ataque. Una situación que sigue de cerca Rodolfo Arruabarrena, aunque el conjunto brasileño todavía tiene tiempo para intentar recuperar su mejor versión.
Las cuatro derrotas consecutivas de Atlético Mineiro
La última victoria de Atlético Mineiro fue el 17 de octubre, cuando superó 1-0 a Coritiba por el Brasileirao. Desde entonces, acumuló una seguidilla de resultados adversos en distintas competencias.
El primer golpe llegó en la revancha de las semifinales de la Sudamericana. City Torque le ganó 2-0 en Montevideo y estuvo cerca de dejarlo afuera de la competencia. Sin embargo, el triunfo por 3-0 conseguido por el equipo brasileño en la ida, en Belo Horizonte, le permitió sostener la clasificación.
Después llegaron dos derrotas en el campeonato local. Primero, Flamengo lo venció 3-2 en Río de Janeiro y, apenas tres días más tarde, Cruzeiro se impuso 1-0 en el clásico disputado en el estadio del Galo.
La caída más reciente fue frente a Gremio, que ganó 2-0 en Porto Alegre por la ida de las semifinales de la Copa de Brasil. El resultado complicó sus posibilidades de avanzar y profundizó el mal momento futbolístico.
Un equipo que perdió contundencia antes de enfrentar a Boca
Los números de esta racha reflejan las dificultades del conjunto de Domínguez: recibió ocho goles y solamente convirtió dos, a través de Bernard y Renan Lodi.
Además, el presente en el Brasileirao tampoco es alentador. Atlético Mineiro ocupa el séptimo puesto con 50 puntos, cuatro menos que Fluminense, que aparece en la última posición de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Si la temporada terminara en esas condiciones, volvería a disputar la Sudamericana.
Mirá el resumen de Gremio vs. Atlético Mineiro por la Copa de Brasil 2026
Los partidos que le quedan antes de la final
Al Galo todavía le quedan tres compromisos antes de enfrentar a Boca por el título continental: deberá medirse con Botafogo, Gremio y Mirassol.
Esos encuentros serán importantes para recuperar confianza y corregir los problemas que mostró en las últimas presentaciones. Para el club de la Ribera, el momento de su futuro rival representa un dato a seguir, aunque la final en Barranquilla será una historia diferente y Atlético Mineiro tendrá oportunidades para cambiar su imagen.
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