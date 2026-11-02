Boca se ilusiona: la racha negativa de Atlético Mineiro antes de la final de la Copa Sudamericana

La caída más reciente fue frente a Gremio, que ganó 2-0 en Porto Alegre por la ida de las semifinales de la Copa de Brasil. El resultado complicó sus posibilidades de avanzar y profundizó el mal momento futbolístico.

Un equipo que perdió contundencia antes de enfrentar a Boca

Los números de esta racha reflejan las dificultades del conjunto de Domínguez: recibió ocho goles y solamente convirtió dos, a través de Bernard y Renan Lodi.

Además, el presente en el Brasileirao tampoco es alentador. Atlético Mineiro ocupa el séptimo puesto con 50 puntos, cuatro menos que Fluminense, que aparece en la última posición de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Si la temporada terminara en esas condiciones, volvería a disputar la Sudamericana.

Mirá el resumen de Gremio vs. Atlético Mineiro por la Copa de Brasil 2026

Los partidos que le quedan antes de la final

Al Galo todavía le quedan tres compromisos antes de enfrentar a Boca por el título continental: deberá medirse con Botafogo, Gremio y Mirassol.

Esos encuentros serán importantes para recuperar confianza y corregir los problemas que mostró en las últimas presentaciones. Para el club de la Ribera, el momento de su futuro rival representa un dato a seguir, aunque la final en Barranquilla será una historia diferente y Atlético Mineiro tendrá oportunidades para cambiar su imagen.