"El que quiera que vaya a bailar o tome vino": Juan Román Riquelme festejó el triunfo de Boca ante River
El presidente de Boca dio una entrevista en la que se mostró exultante con la victoria de su equipo en el Superclásico.
Fiel a su estilo distendido y descontracturado para celebrar los triunfos clásicos, Juan Román Riquelme se refirió a la victoria por 1-0 de Boca ante River en La Bombonera. El presidente del club de La Ribera destacó la alegría del hincha "xeneize" y mandó un mensaje directo para toda la parcialidad azul y oro.
Tras la finalización del partido y en medio de un clima festivo en las inmediaciones del estadio, la máxima autoridad de la institución celebró el resultado que deposita al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la cima de la tabla y dejó en claro cómo debe vivirse la jornada.
"Hoy se disfruta. El que quiere comerse un asado, se tiene que comer un asado. El que quiere tomarse una cerveza o un vino, que lo haga. Hoy la mitad del país está feliz porque ganó Boca. Si quieren ir a bailar, que vayan a bailar. Y luego empezar a pensar en el próximo partido", expresó Riquelme con una sonrisa.
Las palabras del mandatario sintetizaron el clima de festejo que se adueñó de La Bombonera luego del pitazo final. Tras un Superclásico caliente y disputado, el presidente llamó a los hinchas a disfrutar del momento antes de retomar la actividad previa a la recta final del Torneo Clausura.
Qué dijo Juan Román Riquelme sobre los reclamos de River por el arbitraje
En la vereda de enfrente, el clima terminó caldeado: tanto el entrenador Leonardo Ponzio como referentes de la talla de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi apuntaron con dureza contra el desempeño del árbitro Nicolás Ramírez. Sin embargo, Riquelme prefirió marcar distancia de las quejas millonarias y respaldó los fallos disciplinarios que condicionaron el partido.
"Yo hablo de mi club. Redes sociales no tengo. La expulsión es expulsión: el nueve se le va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos o a los noventa. El atacante se va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara", sostuvo el dirigente azul y oro respecto a la tarjeta roja tempranera que sufrió la visita.
En esa misma línea, el titular de la entidad xeneize justificó la victoria de su equipo y minimizó los reclamos de la delegación de Núñez y sentenció: "A partir del gol de Boca creo que fue claro ganador del clásico. Siempre el que pierde va a pedir. Es así. El fútbol argentino tiene mucho de eso: cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro".
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