"El que quiera que vaya a bailar o tome vino": Juan Román Riquelme festejó el triunfo de Boca ante River

"Yo hablo de mi club. Redes sociales no tengo. La expulsión es expulsión: el nueve se le va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos o a los noventa. El atacante se va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara", sostuvo el dirigente azul y oro respecto a la tarjeta roja tempranera que sufrió la visita.

En esa misma línea, el titular de la entidad xeneize justificó la victoria de su equipo y minimizó los reclamos de la delegación de Núñez y sentenció: "A partir del gol de Boca creo que fue claro ganador del clásico. Siempre el que pierde va a pedir. Es así. El fútbol argentino tiene mucho de eso: cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro".