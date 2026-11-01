El polémico gesto de Nicolás Otamendi tras la derrota de River ante Boca en La Bombonera
El campeón del mundo fue captado por las cámaras mientras se llevaba la mano a la cara y se tapaba la nariz camino a los vestuarios. La actitud del defensor encendió la furia de los hinchas xeneizes.
El post Superclásico sigue dejando esquirlas y el foco de la polémica se corrió de lo táctico a lo actitudinal. Tras el pitazo final que decretó el triunfo de Boca por 1-0 y dejó a River con nueve jugadores en cancha, Nicolás Otamendi protagonizó un gesto cargado de provocación al momento de abandonar el terreno de juego de La Bombonera.
Mientras la delegación millonaria realizaba el trayecto desde el césped hacia el túnel bajo una lluvia de silbidos, insultos y proyectiles lanzados desde la platea local, el experimentado zaguero central y campeón del mundo fue registrado en primer plano por las cámaras de la transmisión oficial. En las imágenes se observa con claridad cómo Otamendi se lleva la mano izquierda al rostro y se tapa la nariz de manera reiterada, emulando un histórico y controvertido ademán folclórico del clásico rival.
El polémico gesto de Nicolás Otamendi tras la derrota de River ante Boca en La Bombonera
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La actitud del defensor central no pasó desapercibida para los fanáticos locales ni para las redes sociales, donde el video se viralizó de forma instantánea. Mientras desde el lado xeneize tildaron la acción de "provocación innecesaria" en medio de la derrota, en el entorno de River lo leyeron como una muestra de desahogo y rebeldía tras un final de partido extremadamente desnaturalizado por las expulsiones y las tensiones del juego.
Qué dijo Nicolás Otamendi sobre el arbitraje del Superclásico
"El árbitro tiene que estar capacitado para un Superclásico. Hoy no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, en amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Creo que tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores. Obvio que con dos jugadores más, la tenencia va a ser más", disparó Otamendi de entrada.
"Yo creo que no se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, el penal que me hicieron que ni siquiera fue analizado, la amarilla a Blanco y la roja a Montiel", detalló el zaguero, haciendo mención a la jugada donde el árbitro dejó seguir una clara infracción que pudo significar el empate y la expulsión de Lautaro Di Lollo.
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