El polémico gesto de Nicolás Otamendi tras la derrota de River ante Boca en La Bombonera

Mientras la delegación millonaria realizaba el trayecto desde el césped hacia el túnel bajo una lluvia de silbidos, insultos y proyectiles lanzados desde la platea local, el experimentado zaguero central y campeón del mundo fue registrado en primer plano por las cámaras de la transmisión oficial. En las imágenes se observa con claridad cómo Otamendi se lleva la mano izquierda al rostro y se tapa la nariz de manera reiterada, emulando un histórico y controvertido ademán folclórico del clásico rival.