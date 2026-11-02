La histórica diferencia que Boca le sacó a River en la Bombonera tras el gol de Di Lollo

La última vez que Boca había alcanzado los 26 partidos de ventaja

El tercer antecedente se produjo en 2022. River había conseguido reducir la distancia a 24 encuentros después de dos victorias consecutivas, en 2017 y 2018. Más tarde, el triunfo por 1-0 en la semifinal de la Copa Libertadores 2019 tampoco alcanzó para revertir la serie, mientras que Darío Benedetto marcó el tanto de otra victoria xeneize por el mismo resultado.

Posteriormente, el Millonario volvió a imponerse en dos Superclásicos consecutivos, primero con Martín Demichelis y luego con un equipo alternativo conducido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, el cabezazo de Lautaro Di Lollo volvió a inclinar la balanza en favor de Boca y le permitió recuperar aquella diferencia histórica en su estadio. El panorama es diferente cuando se toman en cuenta los partidos disputados en el Monumental: allí, River mantiene una ventaja de 13 encuentros sobre su clásico rival.