La histórica diferencia que Boca le sacó a River en la Bombonera tras el gol de Di Lollo
Es una marca que solamente había conseguido en otras tres oportunidades. No paran las celebraciones tras el Superclásico.
Boca volvió a festejar en el Superclásico y, además de quedarse con tres puntos importantes en el Torneo Clausura 2026, consiguió una marca histórica frente a River. Con el 1-0 del domingo en la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena alcanzó nuevamente la máxima diferencia a su favor en el historial disputado en su estadio: 26 triunfos de ventaja sobre el Millonario.
El resultado también significó la tercera victoria consecutiva del Xeneize ante su clásico rival, una racha que ninguno de los dos había conseguido desde 1991. En el historial general, además, Boca amplió a siete partidos la distancia entre ambos.
El historial de Boca y River en la Bombonera
Con el último Superclásico, llegó a 49 victorias contra 23 de River en 107 enfrentamientos disputados en la Bombonera. La diferencia de 26 encuentros representa un registro excepcional, que solamente se había repetido tres veces.
La primera ocasión fue en 2011, cuando el equipo dirigido por Julio César Falcioni derrotó 2-0 al conjunto de Juan José López, que atravesaba una etapa complicada que terminaría con el descenso. En aquel período, Boca había acumulado siete años sin perder como local ante River, con cinco triunfos y tres empates.
La marca volvió a aparecer en 2015. Después de que el Millonario ganara 2-1 en 2014, con el recordado cabezazo agónico de Ramiro Funes Mori, el Xeneize recuperó la diferencia con un 2-0 gracias a los goles de Cristian Pavón y Pablo Pérez.
La última vez que Boca había alcanzado los 26 partidos de ventaja
El tercer antecedente se produjo en 2022. River había conseguido reducir la distancia a 24 encuentros después de dos victorias consecutivas, en 2017 y 2018. Más tarde, el triunfo por 1-0 en la semifinal de la Copa Libertadores 2019 tampoco alcanzó para revertir la serie, mientras que Darío Benedetto marcó el tanto de otra victoria xeneize por el mismo resultado.
Posteriormente, el Millonario volvió a imponerse en dos Superclásicos consecutivos, primero con Martín Demichelis y luego con un equipo alternativo conducido por Marcelo Gallardo.
Sin embargo, el cabezazo de Lautaro Di Lollo volvió a inclinar la balanza en favor de Boca y le permitió recuperar aquella diferencia histórica en su estadio. El panorama es diferente cuando se toman en cuenta los partidos disputados en el Monumental: allí, River mantiene una ventaja de 13 encuentros sobre su clásico rival.
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