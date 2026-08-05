Boca se impuso 1-0 ante Estudiantes en el Ducó en la fecha pendiente del Torneo Apertura
Santiago Ascasibar marcó el único gol del partido, no lo festejó por su pasado en el Pincha y le dio al Xeneize una victoria clave en el duelo por la segunda fecha.
Boca consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 al imponerse 1-0 sobre Estudiantes de La Plata en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A. En un partido parejo y con pocas situaciones claras, Santiago Ascacíbar fue el encargado de romper el cero con la ley del ex y darle los tres puntos al equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El único gol de la noche llegó a los 45 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva, Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área. El volante apareció sin marca, definió de primera y venció al arquero del Pincha para establecer el 1-0. El mediocampista, identificado con Estudiantes por su paso por el club platense, optó por no celebrar el tanto y levantó las manos en señal de disculpas hacia los hinchas visitantes.
En el complemento, Boca administró la ventaja y consiguió sostener el resultado ante un Estudiantes que buscó el empate, pero no encontró los caminos para inquietar con claridad. El Xeneize mostró mayor solidez defensiva y terminó cerrando un triunfo importante para comenzar a acomodarse en la tabla.
Con este resultado, Boca llegó a cuatro puntos en la Zona A, mientras que Estudiantes quedó con tres unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Arruabarrena será local frente a Vélez, mientras que el Pincha visitará a Deportivo Riestra en busca de recuperarse.
Santiago Ascasibar abrió el marcador para Boca:
Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports.
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