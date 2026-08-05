Claudio Úbeda habló de su salida de Boca: la charla con Arruabarrena antes de reemplazarlo

"NO ME REPROCHO NADA, DIMOS TODO"



Claudio Úbeda opinó en #LaOralDeportiva sobre su paso en Boca y confesó que "siempre hay cosas que uno hubiese hecho distinto", pero no se reprocha nada.



️ Además, completó: "Todo el cuerpo técnico nuestro entregó todo para que Boca… pic.twitter.com/uo07UEjrub — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 5, 2026

También remarcó que en una institución de la dimensión de Boca no alcanza únicamente con realizar una campaña competitiva. “En equipos como Boca no alcanza solamente con hacer buenas temporadas, sino que tenés que tener logros y seguir ganando siempre”, sostuvo.

El exentrenador se refirió además a una de las decisiones que generó cuestionamientos entre los hinchas: el cambio de Ezequiel Zeballos ante Racing. Según explicó, sabía que el futbolista estaba muy cansado y por eso decidió reemplazarlo, aunque reconoció que entiende la mirada del público. “Yo era el primero que quería ganar ese partido más que ninguno”, aseguró.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre Riquelme y las decisiones en Boca

Otro de los puntos centrales de la charla fue su relación con Juan Román Riquelme. Úbeda explicó que, aunque el presidente y el director deportivo de Boca tienen derecho a expresar sus opiniones sobre fútbol, las decisiones tomadas durante su ciclo fueron responsabilidad del cuerpo técnico.

El entrenador contó que su canal de comunicación más habitual con la dirigencia fue Marcelo Delgado, con quien mantiene una relación desde hace muchos años. “Es lógico que un presidente y un director deportivo que fueron jugadores de fútbol tengan su derecho a opinar sobre su pensamiento, pero sí te puedo decir que el 100% de las decisiones que tomamos fueron absolutamente nuestras”, afirmó.

Los elogios de Sifón para Leandro Paredes, Tomás Aranda y Leonel Flores

También hubo espacio para hablar de uno de los jóvenes que tuvo protagonismo durante su ciclo: Tomás Aranda. Úbeda explicó que su aparición en Primera fue parte de un proceso que se manejó con paciencia y destacó especialmente su personalidad para asumir una camiseta de enorme peso.

El exentrenador recordó su experiencia al frente de la Reserva de Racing y de la Selección Sub-20, conocimientos que, según explicó, le permitieron comprender mejor los tiempos de maduración de los juveniles. “En el caso especial de Tomi había que esperar el momento justo de empezar a ponerlo”, señaló.

Úbeda resaltó que Aranda no sintió el peso de utilizar la camiseta número 10 de Boca y destacó su capacidad para pedir la pelota y asumir responsabilidades dentro del campo. “A él no le pesa en absoluto agarrar la pelota, ser el que tiene que manejar los ejes”, afirmó. “Es un jugador que se libera para jugar, que no tiene presiones para poder hacer lo que él quiere y que lógicamente va a ser el mejor jugador juvenil que empieza y debuta en equipos grandes”, sostuvo.

Otro de los futbolistas que recibió elogios fue Leandro Paredes. El entrenador calificó con un “diez puntos” tanto al jugador como a la persona y explicó que su llegada tuvo un impacto positivo dentro del vestuario. Destacó especialmente la capacidad del mediocampista para anticipar las jugadas y tomar decisiones antes de recibir la pelota.

“Descubrí primero un jugador extraordinario que tiene una foto antes de recibir la pelota, él ya sabe dónde está cada compañero, sabe lo que tiene que hacer antes de que recibe la pelota”, explicó. Además, destacó su rol como referente del plantel y su predisposición para colaborar con el cuerpo técnico. “Es un líder de los positivos, de los que siempre ayuda para que todo fluya y que apoya al cuerpo técnico que está en el momento”, agregó.

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista estuvo relacionado con Leonel Flores, quien comenzó a tener participación en Primera bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Explicó que el juvenil ya estaba siendo seguido antes de su aparición en el equipo principal. Tanto él como su cuerpo técnico conocían sus condiciones porque habían observado sus actuaciones en Reserva y en el predio.

Úbeda aclaró que la ausencia de minutos durante su ciclo no significaba que no confiaran en sus condiciones, sino que entendían que había que esperar el momento adecuado para darle una oportunidad. Según explicó, ahora fue el Vasco quien tomó la decisión de darle protagonismo y valoró especialmente la manera en la que el juvenil respondió.

“Sí veíamos que él tenía condiciones. Pero bueno, es como todo, había que esperar el momento justo para empezar a ponerlo, en este caso lo decidió el Vasco y lo está haciendo con mucha frescura, con mucha personalidad”, sostuvo. Además, le auguró un futuro importante dentro de la institución y destacó una característica que considera fundamental para un futbolista joven que llega a Primera. “Es un jugador que tiene personalidad y que ojalá le dé muchas alegrías al club”, afirmó.

Úbeda habló del Boca del Vasco Arruabarrena

Al ser consultado por el trabajo que está realizando Arruabarrena, contó que tuvo contacto con el cuerpo técnico antes de que asumiera. “Bien, bien, hablé con ellos antes de que tomaran el cargo”, reveló.

El exentrenador se mostró elogioso con el actual cuerpo técnico y destacó la seriedad con la que trabajan. “También los considero a todo el cuerpo técnico gente seria, gente trabajadora y esperemos que les vaya bien por el bien del club, por el bien del plantel ese hermoso que tiene Boca”, manifestó. También analizó una de las características que Arruabarrena mencionó al explicar su manera de trabajar: la necesidad de actuar como una especie de seleccionador debido a la gran cantidad de partidos y al poco tiempo disponible para entrenar.

"ESPEREMOS QUE LES VAYA BIEN, POR EL PLANTEL HERMOSO QUE TIENE BOCA"



️ Claudio Úbeda elogió al actual cuerpo técnico y plantel de Boca en #LaOralDeportiva, con @davellaneda77 y dijo que los considera "gente seria y trabajadora". pic.twitter.com/lCSyY4Sn4Z — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 5, 2026

Para el exDT, la acumulación de encuentros cada tres días obliga a los entrenadores a tomar decisiones permanentemente. Las lesiones, suspensiones, expulsiones y el desgaste físico hacen imposible sostener durante varios meses una misma formación. En ese contexto, consideró lógico que haya rotaciones y que determinadas posiciones necesiten mayor descanso que otras.