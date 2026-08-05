Claudio Úbeda habló de su salida de Boca: la charla con Arruabarrena antes de reemplazarlo
El exentrenador del Xeneize repasó su ciclo, contó cómo fue su relación con Juan Román Riquelme, explicó por qué no continuó y elogió a Leandro Paredes y Tomás Aranda.
Claudio Úbeda volvió a hablar públicamente sobre su paso por Boca y dejó varias definiciones sobre un ciclo que terminó después de un año de trabajo. El exentrenador del Xeneize repasó su experiencia al frente del equipo, explicó qué considera que le faltó para continuar en el cargo y se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, además de destacar a algunos de los futbolistas que dirigió.
En una entrevista con La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, el Sifón reconoció que la exigencia de estar en el club de la Ribera es enorme, aunque aseguró que también pudo disfrutar de la experiencia. El exdefensor llegó al puesto después de haber integrado durante varios años el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y tuvo que asumir la conducción del equipo en una situación particular.
“Muy contento de haber cumplido ese año completo de contrato que pasamos en Boca, una experiencia excepcional, es verdad que la exigencia es altísima, pero se equilibra mucho con el disfrute que uno tiene, haciendo lo que a uno más le gusta que ser entrenador”, explicó.
Úbeda y la razón por la que no continuó en Boca
Consultado sobre qué le faltó para convencer a Riquelme de extender su contrato, Úbeda no dudó y resumió su respuesta en una sola palabra. “Ganar. Ganar, haber pasado de fase de Copa Libertadores”, afirmó.
El entrenador consideró que había conseguido desarrollar una identidad futbolística durante buena parte de la temporada, pero entendió que los resultados de las últimas semanas terminaron teniendo un peso determinante a la hora de evaluar su trabajo. “El equipo jugaba bien, se veía una identidad de juego bien definida, pero en definitiva siempre la foto final es la que queda de los últimos partidos”, explicó.
También remarcó que en una institución de la dimensión de Boca no alcanza únicamente con realizar una campaña competitiva. “En equipos como Boca no alcanza solamente con hacer buenas temporadas, sino que tenés que tener logros y seguir ganando siempre”, sostuvo.
El exentrenador se refirió además a una de las decisiones que generó cuestionamientos entre los hinchas: el cambio de Ezequiel Zeballos ante Racing. Según explicó, sabía que el futbolista estaba muy cansado y por eso decidió reemplazarlo, aunque reconoció que entiende la mirada del público. “Yo era el primero que quería ganar ese partido más que ninguno”, aseguró.
Qué dijo Claudio Úbeda sobre Riquelme y las decisiones en Boca
Otro de los puntos centrales de la charla fue su relación con Juan Román Riquelme. Úbeda explicó que, aunque el presidente y el director deportivo de Boca tienen derecho a expresar sus opiniones sobre fútbol, las decisiones tomadas durante su ciclo fueron responsabilidad del cuerpo técnico.
El entrenador contó que su canal de comunicación más habitual con la dirigencia fue Marcelo Delgado, con quien mantiene una relación desde hace muchos años. “Es lógico que un presidente y un director deportivo que fueron jugadores de fútbol tengan su derecho a opinar sobre su pensamiento, pero sí te puedo decir que el 100% de las decisiones que tomamos fueron absolutamente nuestras”, afirmó.
Los elogios de Sifón para Leandro Paredes, Tomás Aranda y Leonel Flores
También hubo espacio para hablar de uno de los jóvenes que tuvo protagonismo durante su ciclo: Tomás Aranda. Úbeda explicó que su aparición en Primera fue parte de un proceso que se manejó con paciencia y destacó especialmente su personalidad para asumir una camiseta de enorme peso.
El exentrenador recordó su experiencia al frente de la Reserva de Racing y de la Selección Sub-20, conocimientos que, según explicó, le permitieron comprender mejor los tiempos de maduración de los juveniles. “En el caso especial de Tomi había que esperar el momento justo de empezar a ponerlo”, señaló.
Úbeda resaltó que Aranda no sintió el peso de utilizar la camiseta número 10 de Boca y destacó su capacidad para pedir la pelota y asumir responsabilidades dentro del campo. “A él no le pesa en absoluto agarrar la pelota, ser el que tiene que manejar los ejes”, afirmó. “Es un jugador que se libera para jugar, que no tiene presiones para poder hacer lo que él quiere y que lógicamente va a ser el mejor jugador juvenil que empieza y debuta en equipos grandes”, sostuvo.
Otro de los futbolistas que recibió elogios fue Leandro Paredes. El entrenador calificó con un “diez puntos” tanto al jugador como a la persona y explicó que su llegada tuvo un impacto positivo dentro del vestuario. Destacó especialmente la capacidad del mediocampista para anticipar las jugadas y tomar decisiones antes de recibir la pelota.
“Descubrí primero un jugador extraordinario que tiene una foto antes de recibir la pelota, él ya sabe dónde está cada compañero, sabe lo que tiene que hacer antes de que recibe la pelota”, explicó. Además, destacó su rol como referente del plantel y su predisposición para colaborar con el cuerpo técnico. “Es un líder de los positivos, de los que siempre ayuda para que todo fluya y que apoya al cuerpo técnico que está en el momento”, agregó.
Uno de los puntos más interesantes de la entrevista estuvo relacionado con Leonel Flores, quien comenzó a tener participación en Primera bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Explicó que el juvenil ya estaba siendo seguido antes de su aparición en el equipo principal. Tanto él como su cuerpo técnico conocían sus condiciones porque habían observado sus actuaciones en Reserva y en el predio.
Úbeda aclaró que la ausencia de minutos durante su ciclo no significaba que no confiaran en sus condiciones, sino que entendían que había que esperar el momento adecuado para darle una oportunidad. Según explicó, ahora fue el Vasco quien tomó la decisión de darle protagonismo y valoró especialmente la manera en la que el juvenil respondió.
“Sí veíamos que él tenía condiciones. Pero bueno, es como todo, había que esperar el momento justo para empezar a ponerlo, en este caso lo decidió el Vasco y lo está haciendo con mucha frescura, con mucha personalidad”, sostuvo. Además, le auguró un futuro importante dentro de la institución y destacó una característica que considera fundamental para un futbolista joven que llega a Primera. “Es un jugador que tiene personalidad y que ojalá le dé muchas alegrías al club”, afirmó.
Úbeda habló del Boca del Vasco Arruabarrena
Al ser consultado por el trabajo que está realizando Arruabarrena, contó que tuvo contacto con el cuerpo técnico antes de que asumiera. “Bien, bien, hablé con ellos antes de que tomaran el cargo”, reveló.
El exentrenador se mostró elogioso con el actual cuerpo técnico y destacó la seriedad con la que trabajan. “También los considero a todo el cuerpo técnico gente seria, gente trabajadora y esperemos que les vaya bien por el bien del club, por el bien del plantel ese hermoso que tiene Boca”, manifestó. También analizó una de las características que Arruabarrena mencionó al explicar su manera de trabajar: la necesidad de actuar como una especie de seleccionador debido a la gran cantidad de partidos y al poco tiempo disponible para entrenar.
Para el exDT, la acumulación de encuentros cada tres días obliga a los entrenadores a tomar decisiones permanentemente. Las lesiones, suspensiones, expulsiones y el desgaste físico hacen imposible sostener durante varios meses una misma formación. En ese contexto, consideró lógico que haya rotaciones y que determinadas posiciones necesiten mayor descanso que otras.
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