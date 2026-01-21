Boca se libera de un cupo clave y gana margen: Bruno Valdez rescindirá su contrato

El propio entorno de Valdez ya había anticipado este desenlace. Su padre fue contundente al referirse a la situación del defensor: “Boca necesita liberar un cupo de extranjero y lo más probable es que le toque a Bruno“. Además, explicó los objetivos personales del jugador: “El objetivo número uno de Bruno es el Mundial, él siempre quiso ir. Todos conocen el nivel de Bruno, fue jugador de selección, jugó muchos años en la selección”.

bruno valdez 2

Desde el plano periodístico, distintas voces reforzaron la misma versión. “Hay un principio de acuerdo para que Bruno Valdez rescinda su contrato con Boca. Se trabaja en los flecos finales. Boca ya no contaba con él, hay un entendimiento para la rescisión de contrato. Y así Boca obtendría el cupo de extranjero”, detalló García Grova. En la misma línea, Claudio Civiello sostuvo: “Todo estaba encaminado para que Bruno Valdez se fuera de nuevo a Cerro Porteño. Me contaron que se complicó. Así que siguen pasando los días y sigue en Boca. Lo nombro por el cupo de extranjeros”.

La salida de Valdez, que incluso había renovado automáticamente su vínculo tras una lesión ligamentaria, parece cuestión de tiempo. Con ese movimiento, Boca ganaría aire en un mercado ajustado y Riquelme podría dar el golpe que hasta ahora se le viene reclamando desde las tribunas.