Boca se libera de un cupo clave y gana margen: Bruno Valdez rescindirá su contrato
La rescisión del paraguayo destrabaría el problema de extranjeros y abriría la puerta a una incorporación que podría cambiar el rumbo del mercado xeneize.
Juan Román Riquelme está cerca de recibir una noticia que puede modificar por completo el escenario del mercado de pases de Boca. En un contexto en el que el club todavía no logró cerrar incorporaciones de jerarquía y arrastra cuestionamientos por la falta de movimientos, la inminente salida de Bruno Valdez aparece como un punto de inflexión que podría destrabar una de las principales limitaciones que tenía la dirigencia: el cupo de extranjeros.
Hasta ahora, el Xeneize tenía todos los lugares ocupados y eso le impedía avanzar por futbolistas sin nacionalidad argentina. Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza una negociación que apunta directamente a resolver ese problema. Según informó el periodista Germán García Grova, existe un principio de acuerdo para que Bruno Valdez rescinda su contrato con el club.
El defensor paraguayo regresó en enero tras su préstamo en Cerro Porteño y realizó la pretemporada con el plantel, aunque nunca estuvo en los planes futbolísticos para la temporada. La salida no solo responde a una cuestión deportiva, sino también estratégica. Su desvinculación liberaría automáticamente un cupo de extranjero, una variable clave para que Boca pueda avanzar por un refuerzo de jerarquía en este tramo final del mercado.
De hecho, una vez sellada la rescisión, la intención sería acelerar las gestiones por Ángel Romero, delantero paraguayo que quedó libre tras su paso por Corinthians.
En ese sentido, el presidente xeneize ya habría iniciado contactos directos con el atacante, que no ocupa plaza de extranjero una vez que Valdez deje el club. El club de la Ribera había descartado recientemente la opción de Marino Hinestroza, luego de que Atlético Nacional no respondiera a la propuesta enviada y el jugador terminara acordando con Vasco da Gama. Ante ese escenario, Romero pasó a ser el principal apuntado para reforzar el ataque.
El propio entorno de Valdez ya había anticipado este desenlace. Su padre fue contundente al referirse a la situación del defensor: “Boca necesita liberar un cupo de extranjero y lo más probable es que le toque a Bruno“. Además, explicó los objetivos personales del jugador: “El objetivo número uno de Bruno es el Mundial, él siempre quiso ir. Todos conocen el nivel de Bruno, fue jugador de selección, jugó muchos años en la selección”.
Desde el plano periodístico, distintas voces reforzaron la misma versión. “Hay un principio de acuerdo para que Bruno Valdez rescinda su contrato con Boca. Se trabaja en los flecos finales. Boca ya no contaba con él, hay un entendimiento para la rescisión de contrato. Y así Boca obtendría el cupo de extranjero”, detalló García Grova. En la misma línea, Claudio Civiello sostuvo: “Todo estaba encaminado para que Bruno Valdez se fuera de nuevo a Cerro Porteño. Me contaron que se complicó. Así que siguen pasando los días y sigue en Boca. Lo nombro por el cupo de extranjeros”.
La salida de Valdez, que incluso había renovado automáticamente su vínculo tras una lesión ligamentaria, parece cuestión de tiempo. Con ese movimiento, Boca ganaría aire en un mercado ajustado y Riquelme podría dar el golpe que hasta ahora se le viene reclamando desde las tribunas.
