El Flaco Schiavi encendió la alarma en Boca por la falta de refuerzos y liquidó a Riquelme
El exdefensor, referente del ciclo más ganador del club, cuestionó la planificación del mercado de pases y dejó definiciones duras sobre la gestión del actual presidente.
La actualidad de Boca volvió a quedar bajo la lupa y esta vez no solo por el rendimiento deportivo, sino por una cuestión estructural que inquieta a propios y ajenos: la ausencia total de refuerzos cuando el mercado de pases entra en su tramo final. A solo una semana del cierre, el Xeneize comparte con Banfield el llamativo dato de no haber incorporado a ningún futbolista, una situación que encendió las alarmas, especialmente por la cercanía de los compromisos decisivos de la temporada.
Quien puso el tema sobre la mesa con crudeza fue Rolando Schiavi. "El Flaco", histórico defensor del club y protagonista de una de las etapas más exitosas de su historia reciente, no esquivó el debate y expuso su preocupación en diálogo con ESPN. Con su estilo frontal, lanzó una frase que rápidamente hizo ruido: “Es una locura que Boca no haya traído ningún refuerzo, rarísimo”.
La declaración no pasó inadvertida y se sumó a un clima de inquietud que crece entre los hinchas, ansiosos por volver a ver al equipo competir con fuerza en la Copa Libertadores 2026. El contexto potencia el reclamo. El club de la Ribera afrontará doble competencia y la exigencia será máxima, tanto a nivel local como continental.
En ese escenario, Schiavi remarcó la necesidad de reforzar un plantel que, a su entender, muestra signos de desgaste. “Tenés jugadores en el plantel que hace uno o dos años no juegan un partido. Creo que hay que hacer un recambio y traer gente fresca”, analizó, apuntando a una renovación que todavía no llegó.
La caída de la negociación por Marino Hinestroza, quien finalmente continuará su carrera en Vasco da Gama, dejó al club sin alternativas concretas en el mercado. Hoy, la única gestión activa es por Alexis Cuello, aunque sin avances firmes con San Lorenzo. A su vez, fue ofrecido Ángel Romero. Esa falta de definiciones alimenta la incertidumbre y refuerza la idea de improvisación que algunos críticos señalan.
Schiavi, que fue compañero de Juan Román Riquelme dentro de la cancha, aclaró que su mirada no busca un ataque personal. “No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa”, expresó, marcando la diferencia entre una observación futbolística y una crítica política.
Desde la dirigencia, la postura es distinta. Riquelme recordó que en 2025 llegaron diez refuerzos que fueron elogiados en su momento y sostuvo que la expectativa es que este año empiecen a rendir en plenitud. Sin embargo, Schiavi dejó una última reflexión que sintetiza el debate: “Para pelear la Copa sí necesitás refuerzos, el campeonato local te lo doy...”. Una frase que resume la distancia entre la confianza dirigencial y la urgencia que perciben los referentes históricos.
