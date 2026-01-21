El Flaco Schiavi encendió la alarma en Boca por la falta de refuerzos y liquidó a Riquelme

riquelme schiavi 1

Schiavi, que fue compañero de Juan Román Riquelme dentro de la cancha, aclaró que su mirada no busca un ataque personal. “No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa”, expresó, marcando la diferencia entre una observación futbolística y una crítica política.

Desde la dirigencia, la postura es distinta. Riquelme recordó que en 2025 llegaron diez refuerzos que fueron elogiados en su momento y sostuvo que la expectativa es que este año empiecen a rendir en plenitud. Sin embargo, Schiavi dejó una última reflexión que sintetiza el debate: “Para pelear la Copa sí necesitás refuerzos, el campeonato local te lo doy...”. Una frase que resume la distancia entre la confianza dirigencial y la urgencia que perciben los referentes históricos.