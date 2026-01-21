Riquelme se mueve en silencio: Boca sondeó a Rodrigo Auzmendi, goleador de Banfield

Ante esta emergencia, el cuerpo técnico se ve obligado a improvisar. Lucas Janson aparece como la principal opción para ocupar el rol de referencia ofensiva, a pesar de que su perfil natural es el de extremo o segunda punta. Incluso, se baraja la posibilidad de incluir en el banco a Iker Zufiaurre, delantero de 20 años de la Reserva, como única alternativa de recambio.

En medio de este panorama, la consulta por Auzmendi se entiende como una jugada lógica: Boca explora opciones, gana tiempo y evalúa soluciones para un problema urgente. El mercado sigue abierto y en la Bombonera saben que cualquier movimiento puede alterar el escenario de un momento a otro.