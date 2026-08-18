La novela entre Zeballos y Boca: por qué se frenó su salida y analiza renovar su contrato
El futuro del Changuito cambió en las últimas semanas: Napoli quedó descartado, Celta no avanzó y el delantero podría continuar en el Xeneize.
El futuro de Exequiel Zeballos en Boca volvió a cambiar de rumbo. Cuando todo parecía indicar que el delantero estaba transitando sus últimos días en el club, las distintas alternativas que aparecieron en el mercado europeo comenzaron a perder fuerza y ahora existe una posibilidad concreta de que el Changuito continúe en el Xeneize.
La situación se modificó especialmente después de que Napoli quedara fuera de carrera y el interés de Celta de Vigo no terminara de transformarse en una propuesta definitiva. Con apenas dos semanas por delante para el cierre del mercado de pases en Europa, el escenario es muy diferente al que se planteaba inicialmente y la continuidad del atacante empieza a tomar fuerza.
La eventual permanencia también tendría una consecuencia contractual. La buena predisposición del jugador para no abandonar como agente libre en diciembre abre la puerta a una renovación por un año, con la misma cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. De esta manera, el club conservaría una herramienta para negociar una posible transferencia en el futuro.
Napoli quedó descartado y Celta de Vigo no avanzó
Durante buena parte de la ventana de transferencias, la salida de Zeballos parecía prácticamente encaminada. Napoli había mostrado interés y estaba dispuesto a desembolsar alrededor de 10 millones de dólares, pero las restricciones vinculadas al Fair Play financiero terminaron impidiendo que la operación avanzara.
Con la alternativa italiana caída, apareció Celta como una posibilidad concreta. La operación llegó a manejarse en torno a los siete millones de dólares por la totalidad de la ficha, después de un ofrecimiento inicial de seis millones. Sin embargo, desde España nunca elevaron realmente la propuesta ni aceleraron las negociaciones relacionadas con el contrato del futbolista.
Esa falta de avances provocó que la transferencia entrara en una etapa de incertidumbre. Mientras tanto, el tiempo comenzó a jugar a favor de Boca, que ahora ve con otros ojos la posibilidad de retener al atacante. Hasta hace poco, desde el entorno del jugador sostenían que su salida durante este mercado era prácticamente inevitable. Sin embargo, el contexto cambió de manera sustancial.
Arruabarrena quiere contar con el Changuito Zeballos
Otro elemento que puede resultar determinante es la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de Boca. Apenas asumió como entrenador, el Vasco mantuvo una conversación con Zeballos para explicarle que lo consideraba una pieza importante dentro de su proyecto deportivo.
En aquel momento, el delantero fue claro con el entrenador: su intención era marcharse y ya tenía acordado un vínculo de cinco temporadas con el club italiano. Por esa razón, la posibilidad de que permaneciera en el plantel parecía muy lejana.
La aparición de Celta volvió a generar dudas. En ese contexto, Arruabarrena le comunicó al jugador que no iba a utilizarlo hasta que su situación quedara resuelta, aunque al mismo tiempo permitió que continuara trabajando con el grupo principal.
Esa decisión terminó dejando una puerta abierta. Zeballos siguió entrenándose junto a sus compañeros y, pese a no tener certezas sobre su futuro, mantuvo una presencia cercana al plantel. Incluso Leonel Flores suele mencionar al Changuito como una referencia y contó que le pide consejos, una muestra del lugar que ocupa el atacante puertas adentro.
Si finalmente ninguna de las propuestas europeas logra avanzar, el club de la Ribera podría quedarse con Zeballos y, al mismo tiempo, garantizarse que el jugador no quede libre a fin de año. La renovación por una temporada mantendría vigente la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y le daría al club margen para esperar una nueva oportunidad de venta.
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