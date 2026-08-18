La novela entre Zeballos y Boca: por qué se frenó su salida y analiza renovar su contrato

Esa falta de avances provocó que la transferencia entrara en una etapa de incertidumbre. Mientras tanto, el tiempo comenzó a jugar a favor de Boca, que ahora ve con otros ojos la posibilidad de retener al atacante. Hasta hace poco, desde el entorno del jugador sostenían que su salida durante este mercado era prácticamente inevitable. Sin embargo, el contexto cambió de manera sustancial.

Arruabarrena quiere contar con el Changuito Zeballos

Otro elemento que puede resultar determinante es la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de Boca. Apenas asumió como entrenador, el Vasco mantuvo una conversación con Zeballos para explicarle que lo consideraba una pieza importante dentro de su proyecto deportivo.

En aquel momento, el delantero fue claro con el entrenador: su intención era marcharse y ya tenía acordado un vínculo de cinco temporadas con el club italiano. Por esa razón, la posibilidad de que permaneciera en el plantel parecía muy lejana.

La aparición de Celta volvió a generar dudas. En ese contexto, Arruabarrena le comunicó al jugador que no iba a utilizarlo hasta que su situación quedara resuelta, aunque al mismo tiempo permitió que continuara trabajando con el grupo principal.

Esa decisión terminó dejando una puerta abierta. Zeballos siguió entrenándose junto a sus compañeros y, pese a no tener certezas sobre su futuro, mantuvo una presencia cercana al plantel. Incluso Leonel Flores suele mencionar al Changuito como una referencia y contó que le pide consejos, una muestra del lugar que ocupa el atacante puertas adentro.

Si finalmente ninguna de las propuestas europeas logra avanzar, el club de la Ribera podría quedarse con Zeballos y, al mismo tiempo, garantizarse que el jugador no quede libre a fin de año. La renovación por una temporada mantendría vigente la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y le daría al club margen para esperar una nueva oportunidad de venta.