Jorge Baliño explicó por qué no cobró penal para Platense ante Boca: ¿no fue mano de Gorosito?
El árbitro del empate entre el Calamar y el Xeneize respaldó la decisión del VAR y aseguró que la posición del brazo del defensor no fue antinatural para la acción.
El empate entre Platense y Boca por el Torneo Clausura 2026 dejó una de las habituales discusiones vinculadas al arbitraje. Antes de que el Xeneize llegara al 1-1 definitivo mediante Miguel Merentiel, el conjunto de Vicente López había reclamado una mano de Dylan Gorosito dentro del área. La acción fue revisada por el VAR, pero Lucas Novelli decidió no convocar al árbitro principal, Jorge Baliño, para que observara la jugada en el monitor.
Luego del encuentro, el juez habló en exclusiva con TyC Sports y explicó cuál fue su interpretación de la polémica acción. El árbitro coincidió con el criterio adoptado desde la cabina del VAR y consideró que, aunque la pelota efectivamente impactó en la mano del defensor, no existían elementos suficientes para sancionar la infracción con penal.
La explicación tomó especial relevancia porque la jugada se produjo en un partido que terminó 1-1 y que tuvo además otra polémica vinculada con una mano. El gol de Luciano Giménez para Platense había sido anulado por una mano de inmediatez, mientras que minutos después llegó la igualdad de Merentiel.
Qué dijo Baliño sobre la mano de Gorosito
Baliño reconoció que no había tenido la posibilidad de conversar con Novelli durante el partido sobre esa acción. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro pudo observar nuevamente las imágenes y explicó que coincidía con la decisión tomada por el VAR: “No tuve la oportunidad de hablar con Lucas después del partido, pero seguramente chequearon la mano del defensor y consideraron que no era sancionable".
Y agregó: "Después del partido, cuando tuve la posibilidad de verla, coincido en que, si bien la pelota pega en la mano, tengo consideraciones para que no sea sancionable por una cuestión de cercanía, de que el balón va hacia la mano y no la mano hacia el balón. Si bien la posición puede ser abierta, no es antinatural para la acción que viene realizando el jugador que es la de defender. Entonces no veo un gesto adicional de la mano hacia el balón para considerarla sancionable”.
El encargado de impartir justicia en el cotejo puso el foco, de esta manera, en dos aspectos determinantes para su interpretación: la corta distancia entre el balón y el brazo del futbolista y la ausencia de un movimiento adicional de la mano hacia la pelota.
Por qué el VAR no llamó al árbitro
Una de las principales dudas que dejó la jugada fue por qué Novelli no solicitó que Baliño revisara personalmente la acción. El árbitro también se refirió a ese punto y dejó abierta la posibilidad de discutir si la determinación debía ser tomada directamente por él o por el VAR. “Sí puede caber un análisis en si esa determinación la tendría que haber tomado yo o la debió tomar el VAR”, sostuvo.
También defendió el criterio utilizado por Novelli para evitar una revisión en campo. Según explicó, si desde la cabina se considera que una acción no configura una infracción sancionable, llamar al árbitro principal para que observe las imágenes puede generar una expectativa innecesaria entre los protagonistas y los espectadores.
“Si el VAR tiene consideraciones para considerar que no es mano, llamarme para que yo evalúe eso es generar una expectativa de algo que quizás termina siendo lo mismo que yo interpreto. Entonces, muchas veces hacer un llamado para que la gente vea que el árbitro la revisó puede generar un clima adverso posteriormente. Porque tal vez la gente cree que si yo voy a hacer un chequeo voy a salir con penal, porque es lo que quieren. El VAR claramente es un árbitro que conoce el reglamento y toma decisiones”, explicó.
Finalmente, Baliño fue consultado sobre qué habría hecho si hubiese estado en la cabina del VAR y respondió con firmeza: “Hubiera actuado de la misma manera”.
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