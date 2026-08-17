Jorge Baliño explicó por qué no cobró penal para Platense ante Boca: ¿no fue mano de Gorosito?

El encargado de impartir justicia en el cotejo puso el foco, de esta manera, en dos aspectos determinantes para su interpretación: la corta distancia entre el balón y el brazo del futbolista y la ausencia de un movimiento adicional de la mano hacia la pelota.

La mano de Giménez es clara, pero más clara aún es la mano anterior de Gorosito (cambia la trayectoria de la pelota).

Baliño anuló el gol, Novelli (VAR) debió convocarlo para que cobre el penal.#Platense fue perjudicado. pic.twitter.com/VtzsJpO3M8 — Ulises Mauro (@UlisesMauroOk) August 16, 2026

Por qué el VAR no llamó al árbitro

Una de las principales dudas que dejó la jugada fue por qué Novelli no solicitó que Baliño revisara personalmente la acción. El árbitro también se refirió a ese punto y dejó abierta la posibilidad de discutir si la determinación debía ser tomada directamente por él o por el VAR. “Sí puede caber un análisis en si esa determinación la tendría que haber tomado yo o la debió tomar el VAR”, sostuvo.

También defendió el criterio utilizado por Novelli para evitar una revisión en campo. Según explicó, si desde la cabina se considera que una acción no configura una infracción sancionable, llamar al árbitro principal para que observe las imágenes puede generar una expectativa innecesaria entre los protagonistas y los espectadores.

“Si el VAR tiene consideraciones para considerar que no es mano, llamarme para que yo evalúe eso es generar una expectativa de algo que quizás termina siendo lo mismo que yo interpreto. Entonces, muchas veces hacer un llamado para que la gente vea que el árbitro la revisó puede generar un clima adverso posteriormente. Porque tal vez la gente cree que si yo voy a hacer un chequeo voy a salir con penal, porque es lo que quieren. El VAR claramente es un árbitro que conoce el reglamento y toma decisiones”, explicó.

Finalmente, Baliño fue consultado sobre qué habría hecho si hubiese estado en la cabina del VAR y respondió con firmeza: “Hubiera actuado de la misma manera”.