El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca visite a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026
El Xeneize visita este martes a Recoleta con la ventaja del 3-1 de la ida, pero el entrenador deberá modificar el equipo por las lesiones de Paredes, Pellegrino y Lozano.
Boca se juega este martes una parada decisiva en su camino internacional. Desde las 19, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena visitará a Recoleta en Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la tranquilidad de haber conseguido una ventaja de 3-1 en el encuentro de ida, aunque con varias bajas que obligarán al entrenador a mover algunas piezas.
El partido llega apenas tres días después del empate 1-1 ante Platense por el Torneo Clausura, por lo que el Xeneize afrontará el compromiso con poco margen de recuperación y un plantel que sufrió nuevas complicaciones físicas. La prioridad será administrar la diferencia conseguida en Buenos Aires y asegurar la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que espera el vencedor de la serie entre San Pablo y Bolívar.
Leandro Paredes, la baja más importante para Boca
La principal modificación estará relacionada con Leandro Paredes. El capitán terminó el duelo frente al Calamar con una inflamación en el isquiotibial izquierdo y debió abandonar el campo durante el entretiempo. Luego, el propio mediocampista confirmó que no formaría parte de la delegación que viajó y comenzó con el proceso de recuperación.
La ausencia del campeón del mundo representa un problema importante para Arruabarrena, no solamente por su jerarquía sino también por el peso que tiene dentro del funcionamiento del mediocampo. Por eso, el entrenador analiza distintas alternativas para ocupar su lugar y todavía no definió cuál será el esquema elegido.
A esta baja se agregan Marco Pellegrino y Leandro Lozano. El marcador central sintió un pinchazo en el posterior de la pierna izquierda y existe preocupación por una posible lesión muscular, mientras que el lateral volvió a padecer molestias en una zona que ya le había generado inconvenientes durante el semestre.
Dos cambios definidos y una incógnita
Con este escenario, hay dos modificaciones que aparecen prácticamente confirmadas. Dylan Gorosito se perfila para reemplazar a Lozano, mientras que Ayrton Costa ocuparía el lugar de Pellegrino en la defensa. La gran duda pasa por quién será el encargado de cubrir la ausencia de Paredes.
Arruabarrena tiene dos caminos posibles. Una alternativa es repetir la fórmula que utilizó durante el partido frente a Platense y apostar por Miguel Merentiel para modificar la estructura. En ese caso, podría presentar un 4-2-3-1. La otra opción consiste en conservar el 4-3-3 y sumar un mediocampista, con Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech como candidatos. Si se inclina por esta variante, Sebastián Villa podría perder su lugar en el once.
El plantel, además, tendrá una novedad importante entre los convocados: Enner Valencia viajó a Asunción y podría hacer su debut. El delantero ecuatoriano, que llegó recientemente al club, ocuparía inicialmente un lugar entre los suplentes, aunque existe la posibilidad de que tenga sus primeros minutos si las circunstancias del partido lo permiten.
La probable formación de Boca ante Recoleta
De acuerdo con las alternativas que maneja Arruabarrena, Boca saldría al campo con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
El club de la Ribera sabe que parte con una ventaja considerable, pero no quiere confiarse. El local deberá ganar por una diferencia de al menos dos goles para llevar la serie a una definición, mientras que la visita intentará aprovechar los espacios y la obligación de su rival para sentenciar la clasificación. En Paraguay, el conjunto argentino buscará dar otro paso en la Sudamericana y meterse entre los ocho mejores del certamen.
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