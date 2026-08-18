El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca visite a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Dos cambios definidos y una incógnita

Con este escenario, hay dos modificaciones que aparecen prácticamente confirmadas. Dylan Gorosito se perfila para reemplazar a Lozano, mientras que Ayrton Costa ocuparía el lugar de Pellegrino en la defensa. La gran duda pasa por quién será el encargado de cubrir la ausencia de Paredes.

Arruabarrena tiene dos caminos posibles. Una alternativa es repetir la fórmula que utilizó durante el partido frente a Platense y apostar por Miguel Merentiel para modificar la estructura. En ese caso, podría presentar un 4-2-3-1. La otra opción consiste en conservar el 4-3-3 y sumar un mediocampista, con Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech como candidatos. Si se inclina por esta variante, Sebastián Villa podría perder su lugar en el once.

El plantel, además, tendrá una novedad importante entre los convocados: Enner Valencia viajó a Asunción y podría hacer su debut. El delantero ecuatoriano, que llegó recientemente al club, ocuparía inicialmente un lugar entre los suplentes, aunque existe la posibilidad de que tenga sus primeros minutos si las circunstancias del partido lo permiten.

La probable formación de Boca ante Recoleta

De acuerdo con las alternativas que maneja Arruabarrena, Boca saldría al campo con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

El club de la Ribera sabe que parte con una ventaja considerable, pero no quiere confiarse. El local deberá ganar por una diferencia de al menos dos goles para llevar la serie a una definición, mientras que la visita intentará aprovechar los espacios y la obligación de su rival para sentenciar la clasificación. En Paraguay, el conjunto argentino buscará dar otro paso en la Sudamericana y meterse entre los ocho mejores del certamen.