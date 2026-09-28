Furor en Ecuador por Enner Valencia: qué dijeron los medios tras su triplete en Boca

Primicias contó el gesto de Paredes con el premio

Primicias, en tanto, eligió otro aspecto de la noche: el reconocimiento que recibió Valencia de parte de sus propios compañeros. El medio ecuatoriano informó que Leandro Paredes le cedió a Valencia el premio al mejor jugador del partido, después de que el delantero fuera decisivo para que Boca revirtiera un resultado que parecía encaminado a favor de Racing.

El gesto del mediocampista terminó funcionando como otro reconocimiento a una actuación que tuvo un impacto inmediato. Valencia no solamente convirtió los tres goles de Boca, sino que además apareció en los momentos decisivos del encuentro.

El Comercio puso el foco en la reacción de los hinchas

El Comercio destacó una consecuencia directa de la actuación del delantero: la reacción de los hinchas de Boca después del tercer gol. El medio ecuatoriano señaló que Valencia provocó una invasión de cancha en el Gigante de Arroyito, en referencia a la celebración de los simpatizantes tras la remontada. El desenlace mostró el impacto que tuvo el triplete en un partido que Boca había comenzado perdiendo por dos goles.

La escena también reflejó la dimensión que alcanzó la actuación del atacante en apenas unos minutos. El ecuatoriano pasó de ingresar como alternativa desde el banco a convertirse en el gran protagonista de la clasificación.

Expreso y Extra pusieron la Selección de Ecuador en el centro

La repercusión también trascendió a Boca. Expreso relacionó la actuación de Valencia con su vínculo con la Selección de Ecuador y destacó el mensaje de agradecimiento del delantero hacia el combinado nacional después de su triplete.

En esa misma línea, Extra llevó la discusión un paso más allá. El medio habló de un "triplete histórico" y volvió a destacar la frase de Valencia sobre una de las noches más importantes de su carrera. Además, puso el foco en su futuro con la Selección y señaló que el atacante descartó un regreso al combinado nacional tras su actuación con Boca.

El Canal del Fútbol instaló el pedido para que vuelva a la Selección

Por último, El Canal del Fútbol tomó una postura centrada en el futuro de Valencia con Ecuador. El medio recordó que hubo futbolistas que se retiraron de la Selección y luego regresaron, con Lionel Messi como referencia, y señaló que después del triplete comenzaron a aparecer pedidos para que Valencia vuelva a ser considerado.

La cobertura incluso planteó la posibilidad de que Marcelo Gallardo lo llame si no encuentra un reemplazo para el delantero.