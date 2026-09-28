Boca puede ganar cinco títulos en 2026: cuáles son y qué necesita para conseguirlos

Con ese resultado, el Xeneize quedó instalado en las semifinales de la Copa Argentina. Su próximo adversario será Banfield, en un encuentro que definirá quién avanza a la final. La definición del torneo está prevista para el 4 de noviembre. Por lo tanto, Boca necesita superar dos partidos más para quedarse con el trofeo.

3. El Torneo Clausura

El tercer objetivo es el Torneo Clausura. Boca actualmente se encuentra dentro del grupo de ocho equipos de la Zona A que avanzan a los octavos de final. El desafío inmediato pasa por conservar esa posición durante las fechas restantes de la fase regular.

Después comenzará la etapa de eliminación directa, en la que cada partido será determinante para definir al campeón. La final del Clausura está programada para el 12 de diciembre, por lo que Boca todavía tiene un recorrido importante por delante si pretende quedarse con este campeonato.

4. La pelea por el Campeón de Liga

La Tabla Anual también puede otorgarle un título al Xeneize. En esta clasificación se contabilizan los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Actualmente, Boca ocupa el tercer puesto y mantiene posibilidades de terminar primero.

Por delante aparecen Independiente Rivadavia y Vélez, que tienen una ventaja de cuatro y un punto, respectivamente. La particularidad es que para esta clasificación únicamente se consideran los resultados de las fases regulares. Por eso, Boca deberá sostener su rendimiento en las jornadas restantes para intentar alcanzar la cima.

5. El Trofeo de Campeones

La quinta posibilidad depende directamente de lo que suceda en el Clausura. Belgrano, ganador del Apertura, ya tiene asegurada su presencia en el Trofeo de Campeones. El rival del conjunto cordobés será justamente el ganador del segundo torneo del año.

Por esa razón, Boca necesita consagrarse en el Clausura para acceder a esta definición. El partido está previsto para el 19 de diciembre en Córdoba y aparece como uno de los últimos compromisos oficiales de la temporada.

Boca afronta el tramo decisivo del año

La victoria ante Racing amplió el horizonte del equipo de Arruabarrena. Boca no solo consiguió meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, sino que además mantiene abiertos distintos caminos para terminar el año con una vuelta olímpica.

Entre las cinco alternativas aparecen dos competencias de eliminación directa, un campeonato local, la definición anual y un trofeo que depende de conquistar el Clausura. Cada torneo tendrá su propio recorrido y sus propias exigencias.