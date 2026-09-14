Boca viaja a Brasil con tres regresos para la revancha ante San Pablo: la lista de convocados
Rodolfo Arruabarrena definió la lista de jugadores que viajarán a Brasil para buscar las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Boca ya tiene todo preparado para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. Luego de la última práctica antes del viaje, Rodolfo Arruabarrena confirmó la nómina de futbolistas que se trasladarán a Brasil para enfrentar a San Pablo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
La principal novedad de la convocatoria pasa por tres regresos importantes: Álvaro Montero vuelve a estar disponible después de haberse ausentado del último partido del campeonato local, mientras que Milton Delgado y Malcom Braida dejaron atrás sus respectivas lesiones y nuevamente quedaron a disposición del entrenador.
El Xeneize buscará dar el golpe en el Morumbí y meterse entre los cuatro mejores del certamen continental. Para eso, el cuerpo técnico recuperó piezas que pueden tener un papel importante en el armado del equipo.
Álvaro Montero vuelve al arco de Boca
Uno de los regresos más relevantes es el de Montero. El arquero colombiano se había perdido el encuentro ante Central Córdoba debido a un viaje de urgencia a Colombia por un problema familiar. Después del primer partido frente en La Bombonera, recibió una licencia por el fallecimiento de su abuela.
Una vez cumplido ese período, el guardameta volvió a incorporarse al plantel y quedó nuevamente habilitado para jugar. Todo indica que será titular ante el Tricolor, por lo que su regreso representa una de las principales novedades de la formación que prepara Arruabarrena.
El entrenador volverá a contar así con el arquero que venía ocupando el puesto antes de su ausencia, en un encuentro en el que Boca necesita máxima concentración defensiva para intentar conseguir la clasificación.
Milton Delgado, otra pieza que recupera Arruabarrena
La segunda novedad está relacionada con Delgado, quien volvió a integrar la convocatoria luego de superar una distensión muscular en el isquiotibial. El mediocampista respondió favorablemente durante los últimos entrenamientos y todo apunta a que tendrá un lugar desde el comienzo.
Su presencia podría generar una modificación en la mitad de la cancha, ya que Tomás Belmonte perdería su lugar en el once inicial. Delgado es considerado una pieza importante dentro del funcionamiento que pretende implementar Arruabarrena y su recuperación llega justo antes de un compromiso que exigirá un gran despliegue en el mediocampo.
Malcom Braida también vuelve a estar disponible
El tercer regreso corresponde a Braida. El exjugador de San Lorenzo había quedado afuera de los últimos dos partidos del torneo local debido a una lesión muscular. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a utilizar alternativas en el lateral izquierdo.
Matías Satas tuvo la posibilidad de debutar como titular en Mendoza, mientras que posteriormente también debió ocupar ese sector frente a Central Córdoba. Con Braida nuevamente disponible, el Vasco recupera una alternativa natural para esa posición y puede administrar mejor las cargas de sus futbolistas en una etapa de la temporada marcada por la acumulación de partidos.
La probable formación de Boca ante San Pablo
Con los regresos confirmados, el equipo que prepara Arruabarrena para la revancha tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Algunos de los juveniles que habían tenido oportunidades en los últimos encuentros no viajarán a Brasil: Satas no fue incluido en la nómina, al igual que Rodrigo Bacidalupe, quien había sido titular frente a Central Córdoba. Lautaro Mendieta tampoco formará parte de la delegación que se trasladará a San Pablo.
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