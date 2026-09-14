Boca viaja a Brasil con tres regresos para la revancha ante San Pablo: la lista de convocados

El entrenador volverá a contar así con el arquero que venía ocupando el puesto antes de su ausencia, en un encuentro en el que Boca necesita máxima concentración defensiva para intentar conseguir la clasificación.

Milton Delgado, otra pieza que recupera Arruabarrena

La segunda novedad está relacionada con Delgado, quien volvió a integrar la convocatoria luego de superar una distensión muscular en el isquiotibial. El mediocampista respondió favorablemente durante los últimos entrenamientos y todo apunta a que tendrá un lugar desde el comienzo.

Su presencia podría generar una modificación en la mitad de la cancha, ya que Tomás Belmonte perdería su lugar en el once inicial. Delgado es considerado una pieza importante dentro del funcionamiento que pretende implementar Arruabarrena y su recuperación llega justo antes de un compromiso que exigirá un gran despliegue en el mediocampo.

Malcom Braida también vuelve a estar disponible

El tercer regreso corresponde a Braida. El exjugador de San Lorenzo había quedado afuera de los últimos dos partidos del torneo local debido a una lesión muscular. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a utilizar alternativas en el lateral izquierdo.

Matías Satas tuvo la posibilidad de debutar como titular en Mendoza, mientras que posteriormente también debió ocupar ese sector frente a Central Córdoba. Con Braida nuevamente disponible, el Vasco recupera una alternativa natural para esa posición y puede administrar mejor las cargas de sus futbolistas en una etapa de la temporada marcada por la acumulación de partidos.

La probable formación de Boca ante San Pablo

Con los regresos confirmados, el equipo que prepara Arruabarrena para la revancha tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Algunos de los juveniles que habían tenido oportunidades en los últimos encuentros no viajarán a Brasil: Satas no fue incluido en la nómina, al igual que Rodrigo Bacidalupe, quien había sido titular frente a Central Córdoba. Lautaro Mendieta tampoco formará parte de la delegación que se trasladará a San Pablo.