Boca vs. Argentinos Juniors por cuartos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Pese a sufrir para encontrar su mejor funcionamiento en esta segunda mitad de año, el Bicho alcanzó la final de la Copa Argentina (cayendo por penales ante Independiente Rivadavia) y culminó tercero en la tabla anual, solo detrás de Rosario Central y de Boca, asegurando, de momento, su lugar en el repechaje de la próxima Copa Libertadores.

argentinos

La principal incógnita de la semana en Paternal fue la condición física del joven arquero Gonzalo Siri, golpeado en la cadera. Si su evolución es favorable, ocupará el arco en La Bombonera. Caso contrario, la ausencia de Sergio Romero y la lesión del tercer arquero podrían forzar el debut de Agustín Mangiaut. En principio, si Siri está listo, Diez optaría por repetir el once inicial.

Probables formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Boca vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 18.30

Árbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium, TNT Sports Premium

Estadio: La Bombonera