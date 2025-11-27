Torneo Proyección: Boca venció 2-0 River por las semifinales de la Reserva
De local, el "Xeneize" se impuso con un doblete de Iker Zufiaurre y y se metió en la final del certamen donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Boca y River ya se enfrentan este jueves Reserva, en el marco de las semifinales del Torneo Proyección 2025.
El encuentro se lleva a cabo en el Boca Predio de Ezeiza y es transmitido por ESPN y LPF Play. El ganador se mete en la gran final, donde espera Gimnasia tras golear 4-0 a Argentinos.
Formosciones de Boca vs. River por Reserva
Boca: Brey; Gorosito, Herrera, Mendía, Zampieri; Dalmasso, Calegari, Aranda; Flores, Simoni y Payal.
River: Beltrán; Funes, Giménez, González, Bajú; De La Cuesta, J. Meza; Freitas, Pereyra; Jaime y Ruberto.
Cómo ver en vivo Boca vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN y LPF Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario