Torneo Proyección: Boca venció 2-0 River por las semifinales de la Reserva

De local, el "Xeneize" se impuso con un doblete de Iker Zufiaurre y y se metió en la final del certamen donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Foto: @Eze_sosa

Boca y River ya se enfrentan este jueves Reserva, en el marco de las semifinales del Torneo Proyección 2025.

El encuentro se lleva a cabo en el Boca Predio de Ezeiza y es transmitido por ESPN y LPF Play. El ganador se mete en la gran final, donde espera Gimnasia tras golear 4-0 a Argentinos.

Formosciones de Boca vs. River por Reserva

Boca: Brey; Gorosito, Herrera, Mendía, Zampieri; Dalmasso, Calegari, Aranda; Flores, Simoni y Payal.

River: Beltrán; Funes, Giménez, González, Bajú; De La Cuesta, J. Meza; Freitas, Pereyra; Jaime y Ruberto.

Cómo ver en vivo Boca vs. River

La televisación estará a cargo de ESPN y LPF Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

