Boca puede cambiar el mapa de 2027: por qué varios necesitan que gane la Copa Argentina

Los equipos que siguen de cerca a Boca

La pelea por las plazas internacionales tiene varios protagonistas. Argentinos Juniors suma 47 puntos y aparece cuarto, seguido por Rosario Central, con 46. Más atrás se encuentran Instituto y Gimnasia, ambos con 43, mientras que River acumula 42.

Belgrano, con 24 unidades, completa ese grupo mencionado en la tabla de referencia, aunque con una diferencia considerable respecto de los puestos superiores. Fuera de la zona de clasificación aparecen Estudiantes e Independiente, ambos con 41 puntos, además de Lanús, que tiene 40, y Huracán, con 38.

Para todos ellos, la posibilidad de que Boca consiga el título de la Copa Argentina puede adquirir importancia en el tramo final de la temporada. La razón es sencilla: si libera su lugar de la Tabla Anual al clasificar a la Libertadores mediante la Copa Argentina, el corrimiento de plazas puede permitir que otro equipo acceda a una competencia internacional.

Estudiantes todavía tiene otra posibilidad

La situación del Pincharrata que comanda el uruguayo Alexander "Cacique" Medina requiere una consideración aparte. El equipo platense quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Platense, pero todavía continúa con vida en la Copa Libertadores.

Por lo tanto, existe otra vía para que el conjunto de La Plata asegure su participación en la máxima competencia continental de 2027: conquistar el actual certamen internacional. En caso contrario, deberá continuar sumando en el torneo local y observar lo que suceda con los equipos que tiene por delante.