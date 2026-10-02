Boca puede cambiar el mapa de 2027: por qué varios necesitan que gane la Copa Argentina
La eliminación de Estudiantes de La Plata dejó definida la llave de semifinales y abrió un escenario particular en la pelea por la clasificación internacional.
La Copa Argentina 2026 entró en su etapa decisiva y la definición del torneo no solamente genera expectativa entre los cuatro equipos que continúan en carrera. La eliminación de Estudiantes de La Plata frente a Platense terminó de conformar las semifinales y, al mismo tiempo, dejó planteado un escenario que involucra a buena parte de los clubes que disputan la tabla anual.
Banfield, Boca, Atlético Tucumán y Platense son los cuatro semifinalistas. De todos ellos, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena es el único cuya eventual consagración puede generar una modificación directa en la distribución de las plazas internacionales a través de la Tabla Anual.
¿Qué sucede si Boca gana la Copa Argentina?
El Xeneize ocupa actualmente el tercer lugar de la Tabla Anual con 47 puntos, mientras que Vélez suma 48 e Independiente Rivadavia lidera con 51. De acuerdo con la distribución vigente, los tres primeros lugares otorgan clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Sin embargo, existe una particularidad relacionada con la Copa Argentina: si Boca consigue el título y obtiene por esa vía una plaza para la próxima Libertadores, dejaría disponible el lugar que ocupa actualmente mediante la Tabla Anual.
Ese movimiento tendría consecuencias para los equipos que se encuentran inmediatamente por debajo de la zona de Libertadores y que buscan meterse en alguna competencia continental. En otras palabras, una consagración azul y amarilla puede provocar que la clasificación se corra y beneficie a otros clubes que hoy aparecen en posiciones de acceso a la Copa Sudamericana.
Los equipos que siguen de cerca a Boca
La pelea por las plazas internacionales tiene varios protagonistas. Argentinos Juniors suma 47 puntos y aparece cuarto, seguido por Rosario Central, con 46. Más atrás se encuentran Instituto y Gimnasia, ambos con 43, mientras que River acumula 42.
Belgrano, con 24 unidades, completa ese grupo mencionado en la tabla de referencia, aunque con una diferencia considerable respecto de los puestos superiores. Fuera de la zona de clasificación aparecen Estudiantes e Independiente, ambos con 41 puntos, además de Lanús, que tiene 40, y Huracán, con 38.
Para todos ellos, la posibilidad de que Boca consiga el título de la Copa Argentina puede adquirir importancia en el tramo final de la temporada. La razón es sencilla: si libera su lugar de la Tabla Anual al clasificar a la Libertadores mediante la Copa Argentina, el corrimiento de plazas puede permitir que otro equipo acceda a una competencia internacional.
Estudiantes todavía tiene otra posibilidad
La situación del Pincharrata que comanda el uruguayo Alexander "Cacique" Medina requiere una consideración aparte. El equipo platense quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Platense, pero todavía continúa con vida en la Copa Libertadores.
Por lo tanto, existe otra vía para que el conjunto de La Plata asegure su participación en la máxima competencia continental de 2027: conquistar el actual certamen internacional. En caso contrario, deberá continuar sumando en el torneo local y observar lo que suceda con los equipos que tiene por delante.
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