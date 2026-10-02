Carlos Tevez confirmó que tendrá su despedida en La Bombonera: cuándo sería
El Apache anunció en sus redes sociales que realizará su partido homenaje en el estadio de Boca, donde se convirtió en uno de los grandes ídolos del club.
Carlos Tevez tendrá finalmente el partido de despedida que tantos hinchas esperaban. El exdelantero de Boca confirmó a través de sus redes sociales que realizará su homenaje en La Bombonera, el estadio que fue escenario de buena parte de su carrera y donde construyó una relación especial con el público xeneize.
El anuncio llegó cinco años después de su retiro como futbolista profesional. Aunque todavía no se conocen oficialmente la fecha ni el horario del evento, todo indica que el encuentro se realizará hacia finales de 2026.
La presentación estuvo acompañada por dos frases que resumen la historia del exjugador con el club de su vida: “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. De esta manera, el Apache confirmó que tendrá la posibilidad de despedirse definitivamente dentro del estadio en el que alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera.
Carlos Tevez confirmó su despedida en Boca
El anuncio fue realizado directamente por Tevez a través de sus redes sociales. El exfutbolista será el protagonista de un evento que promete reunir a varios de los compañeros y figuras con los que compartió vestuario durante su extensa trayectoria. La fecha todavía no fue anunciada, al igual que el horario. Sin embargo, el escenario ya está confirmado: será La Bombonera, un lugar especialmente significativo para el Apache.
Tévez surgió de las divisiones inferiores de Boca y llegó a disputar 279 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 94 goles. Su rendimiento y los títulos obtenidos lo transformaron en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club. Entre sus principales conquistas con Boca aparecen la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, además de la Copa Sudamericana de 2004 y otros títulos nacionales.
Una carrera que también tuvo grandes protagonistas internacionales
La trayectoria no se limitó a Boca. El delantero pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa y América, donde también consiguió títulos de relevancia. En Inglaterra defendió las camisetas de West Ham, Manchester United y Manchester City. Con el United obtuvo la Champions League de 2008 y dos títulos de la Premier League, mientras que con el City conquistó otro campeonato inglés.
Uno de los capítulos más importantes de su recorrido europeo fue su paso por la Juventus. Con el conjunto italiano alcanzó la final de la Champions League de 2015, en la que el equipo enfrentó al Barcelona. También tuvo experiencias en Corinthians de Brasil y en el Shanghái Shenhua de China. Según los números difundidos, disputó 747 partidos como profesional, convirtió 308 goles y registró 144 asistencias.
¿Qué hizo Tévez después de retirarse?
Tras ponerle punto final a su etapa como futbolista, decidió continuar ligado al fútbol desde el banco de suplentes. Su primera experiencia como entrenador fue en Rosario Central. Posteriormente dirigió a Independiente y tuvo una experiencia al frente de Talleres de Córdoba.
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