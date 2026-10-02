Carlos Tevez confirmó que tendrá su despedida en La Bombonera: cuándo sería

Una carrera que también tuvo grandes protagonistas internacionales

La trayectoria no se limitó a Boca. El delantero pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa y América, donde también consiguió títulos de relevancia. En Inglaterra defendió las camisetas de West Ham, Manchester United y Manchester City. Con el United obtuvo la Champions League de 2008 y dos títulos de la Premier League, mientras que con el City conquistó otro campeonato inglés.

Uno de los capítulos más importantes de su recorrido europeo fue su paso por la Juventus. Con el conjunto italiano alcanzó la final de la Champions League de 2015, en la que el equipo enfrentó al Barcelona. También tuvo experiencias en Corinthians de Brasil y en el Shanghái Shenhua de China. Según los números difundidos, disputó 747 partidos como profesional, convirtió 308 goles y registró 144 asistencias.

¿Qué hizo Tévez después de retirarse?

Tras ponerle punto final a su etapa como futbolista, decidió continuar ligado al fútbol desde el banco de suplentes. Su primera experiencia como entrenador fue en Rosario Central. Posteriormente dirigió a Independiente y tuvo una experiencia al frente de Talleres de Córdoba.