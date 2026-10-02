La duda de Boca para recibir a Unión por el Torneo Clausura: el 11 del Vasco Arruabarrena

El resto del equipo mantendría la estructura

Más allá de esa incógnita, el entrenador tiene previsto mantener la base que viene utilizando en los últimos compromisos. La idea es darle continuidad a una formación que consiguió resultados importantes y que, además, lleva 15 partidos sin conocer la derrota.

En el mediocampo se mantendría el tridente compuesto por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Los tres volantes vienen formando una sociedad importante dentro de la estructura del equipo y volverían a compartir la mitad de la cancha.

Alan Velasco, en tanto, ocuparía una de las bandas del sector ofensivo, mientras que Miguel Merentiel sería nuevamente la referencia de ataque.

Leandro Brey reemplazará nuevamente a Montero

El arco tendrá otro cambio obligado: Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia, por lo que Leandro Brey volverá a ocupar el puesto. La modificación no representa una decisión táctica de Arruabarrena, sino una consecuencia directa de la participación del arquero colombiano con su seleccionado.

En la defensa tampoco se esperan grandes modificaciones. La probable línea de cuatro estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Herrera, además, había terminado el partido contra Racing con una molestia que generaba cierta preocupación. Sin embargo, su evolución fue positiva y todo indica que estará desde el comienzo.

De todas maneras, Arruabarrena no descarta utilizar a Marco Pellegrino si considera necesario cuidar a alguno de sus defensores, pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama de la semana próxima, por lo que el manejo de las cargas será determinante.

La probable formación de Boca ante Unión esta noche