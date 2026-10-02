La duda de Boca para recibir a Unión por el Torneo Clausura: el 11 del Vasco Arruabarrena
El entrenador tiene prácticamente definido el equipo que enfrentará al Tatengue en La Bombonera, aunque todavía debe resolver si Leonel Flores está en condiciones de ser titular.
Boca se prepara para volver a presentarse por el Torneo Clausura 2026 con la intención de prolongar su buen momento. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Unión de Santa Fe este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, por la undécima fecha, y el entrenador tiene prácticamente definido el once.
Después de una semana sin compromisos internacionales entre partido y partido, el cuerpo técnico apunta a sostener la estructura que viene utilizando. Sin embargo, hay una posición que todavía genera incertidumbre: la del extremo derecho. La duda está vinculada directamente con Leonel Flores, quien el miércoles tuvo su estreno con la Selección Argentina ante Bolivia.
Leonel Flores volvió de la Selección y será evaluado
El juvenil de Boca vivió una jornada especial al ingresar en el tramo final del amistoso de la Albiceleste. Su presentación internacional se produjo apenas 76 días después de su debut en Primera con el Xeneize y le permitió establecer un registro destacado.
Después del encuentro con Bolivia, Flores regresó rápidamente a Boca Predio y se reincorporó al grupo. El poco tiempo de descanso entre su compromiso con la Selección y el partido ante Unión genera una incógnita respecto de su participación desde el inicio.
Arruabarrena analizará su estado físico antes de tomar una decisión definitiva. Si considera que está en condiciones de jugar, todo indica que conservará su lugar dentro de la formación titular. En caso contrario, Sebastián Villa aparece como la alternativa para ocupar esa posición en el ataque.
El resto del equipo mantendría la estructura
Más allá de esa incógnita, el entrenador tiene previsto mantener la base que viene utilizando en los últimos compromisos. La idea es darle continuidad a una formación que consiguió resultados importantes y que, además, lleva 15 partidos sin conocer la derrota.
En el mediocampo se mantendría el tridente compuesto por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Los tres volantes vienen formando una sociedad importante dentro de la estructura del equipo y volverían a compartir la mitad de la cancha.
Alan Velasco, en tanto, ocuparía una de las bandas del sector ofensivo, mientras que Miguel Merentiel sería nuevamente la referencia de ataque.
Leandro Brey reemplazará nuevamente a Montero
El arco tendrá otro cambio obligado: Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia, por lo que Leandro Brey volverá a ocupar el puesto. La modificación no representa una decisión táctica de Arruabarrena, sino una consecuencia directa de la participación del arquero colombiano con su seleccionado.
En la defensa tampoco se esperan grandes modificaciones. La probable línea de cuatro estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Herrera, además, había terminado el partido contra Racing con una molestia que generaba cierta preocupación. Sin embargo, su evolución fue positiva y todo indica que estará desde el comienzo.
De todas maneras, Arruabarrena no descarta utilizar a Marco Pellegrino si considera necesario cuidar a alguno de sus defensores, pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama de la semana próxima, por lo que el manejo de las cargas será determinante.
La probable formación de Boca ante Unión esta noche
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
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