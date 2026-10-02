Boca pierde a Belmonte: los tres volantes tendrán una nueva oportunidad con Arruabarrena

Aunque Arruabarrena tiene previsto utilizar una base importante de los titulares, Rey Domenech aparece como una alternativa lógica para las rotaciones que serán necesarias durante la intensa agenda que se aproxima. Su condición de mediocentro natural puede jugar a favor.

Williams Alarcón también puede tener más minutos

Otro futbolista que tendrá la posibilidad de recuperar protagonismo es Williams Alarcón. El chileno no tuvo demasiadas oportunidades durante el segundo semestre y solamente disputó dos encuentros. Su primera aparición fue como titular en la derrota frente a Deportivo Riestra, por la primera fecha del Torneo Clausura. Posteriormente volvió a jugar ante Central Córdoba, el 11 de septiembre.

Precisamente ese último partido dejó una señal positiva. Alarcón actuó como único volante central y mostró una versión diferente a la que había ofrecido en otras oportunidades, con mayor comodidad para manejar la pelota y criterio para distribuir. Si bien habitualmente se desempeña acompañado por un mediocampista de características más defensivas, la lesión de Belmonte puede abrirle una posibilidad para ocupar una función de mayor responsabilidad.

Battaglia espera por su regreso

Rodrigo Battaglia completa el grupo de alternativas. Su situación es distinta porque todavía no sumó minutos durante 2026. El mediocampista tuvo que atravesar una extensa recuperación luego de someterse en febrero a una operación por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.

El futbolista volvió a aparecer en una convocatoria ante Racing por la Copa Argentina, aunque finalmente no ocupó un lugar en el banco. Para el partido frente a Unión tampoco fue citado. La explicación está relacionada con la necesidad de recuperar ritmo competitivo.

Si bien Battaglia ya se entrena junto al grupo, en el cuerpo técnico consideran que todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor condición física y futbolística. Cuando estuvo disponible, el volante había sido una pieza importante.

Su capacidad para jugar en el mediocampo y su fortaleza en el juego aéreo le permitieron destacarse durante el ciclo de Miguel Ángel Russo, además de formar una buena sociedad con Leandro Paredes.