Boca pierde a Belmonte: los tres volantes tendrán una nueva oportunidad con Arruabarrena
La lesión del exjugador de Lanús obligará al entrenador a buscar nuevas alternativas para una zona clave del equipo. ¿Quiénes son las opciones?
La lesión de Tomás Belmonte modificó los planes de Boca para el tramo más exigente de la temporada. El mediocampista sufrió una rotura de meniscos durante un entrenamiento y quedó descartado para una seguidilla que tendrá al Xeneize disputando competencias decisivas en el cierre de 2026.
Belmonte se había convertido en una pieza especialmente útil para Rodolfo Arruabarrena debido a su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones del mediocampo. Ante las ausencias de Leandro Paredes, Milton Delgado o Santiago Ascacíbar, el futbolista surgido de las inferiores de Lanús funcionó como una alternativa confiable para el entrenador.
Su baja obliga ahora al cuerpo técnico a repartir esas funciones entre otros integrantes del plantel. Hay tres nombres que pueden adquirir una relevancia mucho mayor durante las próximas semanas.
Camilo Rey Domenech, una alternativa natural
Uno de los principales candidatos a ganar protagonismo es Camilo Rey Domenech. El mediocampista había tenido una aparición importante durante los primeros tiempos de Fernando Gago en Boca, pero posteriormente perdió continuidad debido a diferentes inconvenientes físicos y a la falta de ritmo.
El volante ya se recuperó del desgarro en el recto que lo había marginado de los cuatro partidos anteriores y volvió a trabajar junto al resto del plantel. Incluso fue incluido entre los convocados para el encuentro ante Unión.
Aunque Arruabarrena tiene previsto utilizar una base importante de los titulares, Rey Domenech aparece como una alternativa lógica para las rotaciones que serán necesarias durante la intensa agenda que se aproxima. Su condición de mediocentro natural puede jugar a favor.
Williams Alarcón también puede tener más minutos
Otro futbolista que tendrá la posibilidad de recuperar protagonismo es Williams Alarcón. El chileno no tuvo demasiadas oportunidades durante el segundo semestre y solamente disputó dos encuentros. Su primera aparición fue como titular en la derrota frente a Deportivo Riestra, por la primera fecha del Torneo Clausura. Posteriormente volvió a jugar ante Central Córdoba, el 11 de septiembre.
Precisamente ese último partido dejó una señal positiva. Alarcón actuó como único volante central y mostró una versión diferente a la que había ofrecido en otras oportunidades, con mayor comodidad para manejar la pelota y criterio para distribuir. Si bien habitualmente se desempeña acompañado por un mediocampista de características más defensivas, la lesión de Belmonte puede abrirle una posibilidad para ocupar una función de mayor responsabilidad.
Battaglia espera por su regreso
Rodrigo Battaglia completa el grupo de alternativas. Su situación es distinta porque todavía no sumó minutos durante 2026. El mediocampista tuvo que atravesar una extensa recuperación luego de someterse en febrero a una operación por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.
El futbolista volvió a aparecer en una convocatoria ante Racing por la Copa Argentina, aunque finalmente no ocupó un lugar en el banco. Para el partido frente a Unión tampoco fue citado. La explicación está relacionada con la necesidad de recuperar ritmo competitivo.
Si bien Battaglia ya se entrena junto al grupo, en el cuerpo técnico consideran que todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor condición física y futbolística. Cuando estuvo disponible, el volante había sido una pieza importante.
Su capacidad para jugar en el mediocampo y su fortaleza en el juego aéreo le permitieron destacarse durante el ciclo de Miguel Ángel Russo, además de formar una buena sociedad con Leandro Paredes.
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