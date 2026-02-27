Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Xeneize recibe este sábado al conjunto mendocino en La Bombonera por la octava fecha. El regreso del volante campeón del mundo es la gran novedad en un equipo que busca escalar posiciones.
Boca volverá a presentarse en el estadio Alberto J. Armando con una noticia que entusiasma a sus hinchas: el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista, también integrante de la Selección Argentina, dejó atrás la lesión en uno de sus tobillos que lo marginó de los últimos compromisos y podría reaparecer desde el inicio frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.
El encuentro comenzará a las 17:45 en La Bombonera, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y tendrá a Nicolás Lamolina a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras igualar como local ante Racing en la fecha pasada, en un partido en el que mostró pasajes de buen juego pero no logró sostener la ventaja. En la semana, en tanto, tuvo un debut positivo en la Copa Argentina al imponerse 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.
En la tabla de la Zona A, el Xeneize se ubica noveno con ocho puntos, aunque con un partido pendiente ante Lanús. Una victoria le permitiría acomodarse en los puestos de clasificación y acercarse al lote de arriba en un torneo que se presenta muy parejo.
Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que viene de empatar 1-1 frente a Independiente y se encuentra 13° con siete unidades. Para el conjunto cuyano, sumar en La Bombonera significaría un envión anímico clave y la posibilidad de ilusionarse con pelear por un lugar en los playoffs.
El regreso de Paredes no solo aporta jerarquía en la mitad de la cancha, sino también liderazgo en un tramo del campeonato donde el club de la Ribera necesita regularidad. En un estadio que promete estar colmado, el Xeneize buscará dar un paso adelante ante un rival que intentará dar el golpe.
Boca vs. Gimnasia (M): probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
- Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Boca vs. Gimnasia (M): otros datos
- Hora: 17:45.
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario