Boca vs. Gimnasia (M), por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Boca volverá a presentarse en el estadio Alberto J. Armando con una noticia que entusiasma a sus hinchas: el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista, también integrante de la Selección Argentina, dejó atrás la lesión en uno de sus tobillos que lo marginó de los últimos compromisos y podría reaparecer desde el inicio frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.