Edinson Cavani vuelve a quedar afuera en Boca: no estará ante Gimnasia de Mendoza

La recuperación de Edinson Cavani sumó un nuevo capítulo inesperado en Boca. Cuando todo indicaba que el uruguayo reaparecería desde el arranque frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, las molestias en la zona baja de la espalda reaparecieron y lo dejaron fuera de la convocatoria. La lumbalgia que lo viene afectando desde hace meses volvió a condicionarlo y frenó su puesta a punto.