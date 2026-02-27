Edinson Cavani vuelve a quedar afuera en Boca: no estará ante Gimnasia de Mendoza
El delantero uruguayo arrastraba molestias en la zona lumbar y, cuando parecía listo para regresar como titular, sufrió una nueva recaída.
La recuperación de Edinson Cavani sumó un nuevo capítulo inesperado en Boca. Cuando todo indicaba que el uruguayo reaparecería desde el arranque frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, las molestias en la zona baja de la espalda reaparecieron y lo dejaron fuera de la convocatoria. La lumbalgia que lo viene afectando desde hace meses volvió a condicionarlo y frenó su puesta a punto.
El atacante de 39 años apenas pudo sumar minutos oficiales en lo que va de 2026. Ingresó brevemente ante Platense y fue titular contra Racing, encuentro en el que fue reemplazado en medio de silbidos. Horas después, el propio Cavani publicó un mensaje con la palabra “seguir”, intentando mostrar fortaleza ante un presente esquivo desde lo físico.
Las molestias lumbares ya habían complicado su preparación durante la pretemporada y limitaron su participación en varios entrenamientos en Ezeiza. De hecho, tampoco viajó para el cruce con Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, justamente para evitar una sobrecarga mayor. Sin embargo, cuando parecía haber dejado atrás el malestar y se perfilaba para liderar el ataque en la fecha 8 del Torneo Apertura, el dolor reapareció.
La situación impacta directamente en la planificación del entrenador Claudio Úbeda, quien deberá reorganizar el frente ofensivo en un semestre cargado de compromisos. Además, reabre el debate interno sobre cómo administrar los tiempos de recuperación de uno de los referentes del plantel, especialmente considerando su historial reciente de inconvenientes físicos.
Ante esta nueva recaída, el goleador acudirá a un especialista con el objetivo de encontrar una solución definitiva al problema lumbar. En paralelo, el Xeneize buscará alternativas. Adam Bareiro, que ya convirtió en la Copa Argentina, asoma como el principal candidato para ocupar el puesto de centrodelantero. También aparecen como opciones Lucas Janson y Miguel Merentiel, mientras Ángel Romero continúa entre algodones.
El inicio de temporada no le da respiro al Matador. Lo que se proyectaba como un año de reivindicación tras un 2025 complejo vuelve a verse condicionado por la salud. En Boca esperan que el tratamiento arroje respuestas concretas y que el goleador pueda recuperar continuidad, algo que hasta ahora se le ha negado.
