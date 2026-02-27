Úbeda reconfigura el 11 de Boca: regreso clave y bajas sensibles para recibir a Gimnasia (M)

La principal novedad negativa es la ausencia de Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufrió una recaída de su lumbalgia y ni siquiera integrará la lista de convocados. Su baja altera la planificación ofensiva que el entrenador tenía en mente, especialmente después del buen rendimiento de Adam Bareiro, quien viene de convertir un doblete en su debut. Ante este escenario, todo indica que Miguel Merentiel ocupará un lugar en el frente de ataque.