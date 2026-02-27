Úbeda reconfigura el 11 de Boca: regreso clave y bajas sensibles para recibir a Gimnasia (M)
Con Cavani descartado y la posibilidad concreta de que Paredes vuelva al equipo, el entrenador xeneize ajusta piezas para un duelo determinante en el Torneo Apertura.
Tras el compromiso por Copa Argentina, el foco de Boca se trasladó por completo al torneo local. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera con la obligación de sumar de a tres luego de una racha adversa en el Torneo Apertura 2026. El cuerpo técnico prepara modificaciones profundas respecto al último encuentro oficial.
La principal novedad negativa es la ausencia de Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufrió una recaída de su lumbalgia y ni siquiera integrará la lista de convocados. Su baja altera la planificación ofensiva que el entrenador tenía en mente, especialmente después del buen rendimiento de Adam Bareiro, quien viene de convertir un doblete en su debut. Ante este escenario, todo indica que Miguel Merentiel ocupará un lugar en el frente de ataque.
En paralelo, crece la expectativa por el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista dejó atrás el esguince de tobillo que lo marginó en las últimas presentaciones y, si responde satisfactoriamente en la práctica final, volvería a la titularidad para aportar jerarquía y conducción. Su presencia modificaría sustancialmente la estructura del mediocampo, donde también aparecen como alternativas Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.
En defensa, las variantes también están condicionadas por cuestiones físicas. La lesión de Juan Barinaga abre paso a una última línea que se perfila con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Bajo los tres palos regresaría Agustín Marchesín, buscando aportar seguridad en un momento donde el equipo necesita solidez.
El ataque podría completarse con Lucas Janson, quien dejó una imagen positiva en su última presentación y sumó argumentos para recuperar terreno en la consideración del entrenador. En cambio, Ángel Romero tampoco estará disponible debido a una molestia muscular.
El club de la Ribera sabe que no puede ceder más puntos si pretende mantenerse en zona de clasificación. Por eso, Úbeda apuesta a un once con mayor experiencia y rodaje, intentando equilibrar la intensidad mostrada en la Copa Argentina con la eficacia necesaria para reencontrarse con la victoria en el campeonato local.
El probable 11 de Úbeda para que Boca reciba a Gimnasia de Mendoza
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Padres, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
