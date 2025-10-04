Boca vs. Newell's por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Xeneize necesita reencontrarse con el triunfo y la Lepra buscará ganar para tener chances de acceder a los playoffs. Se miden este domingo, desde las 19.
Este domingo, Boca recibe a Newell's por la fecha 11 del Torneo Clausura, en un partido vital para las aspiraciones de ambos. El Xeneize busca un triunfo que lo rearme en la pelea por la punta, mientras que la Lepra quiere mantener viva la ilusión de clasificar.
Boca, que lleva tres encuentros sin ganar, atraviesa su peor momento del torneo. El equipo de Miguel Ángel Russo ve cómo se aleja la cima del Grupo A, y está obligado a ganar en casa para cerrar un año que, hasta ahora, ha sido "olvidable" y para dejar atrás las críticas recientes. Además, aún está por fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Enfrente, el Newell's de Cristian Fabbiani se encuentra más relegado en la tabla. El conjunto rosarino necesita sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación a playoffs. Su principal desafío es mejorar su rendimiento a domicilio, ya que solo logró una victoria fuera de su reducto en lo que va del campeonato.
El reencuentro de este partido
Darío Benedetto, actual delantero de la Lepra, enfrentará en esta oportunidad a varios de sus excompañeros.
Formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Newell's: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Boca vs. Newell's: datos del partido
- Hora: 19
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Pablo Dóvalo
- TV: TNT Sports Premium
