Boca vs. Newell's por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Boca, que lleva tres encuentros sin ganar, atraviesa su peor momento del torneo. El equipo de Miguel Ángel Russo ve cómo se aleja la cima del Grupo A, y está obligado a ganar en casa para cerrar un año que, hasta ahora, ha sido "olvidable" y para dejar atrás las críticas recientes. Además, aún está por fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.