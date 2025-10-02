El sueño continental: arranca la Copa Libertadores Femenina con Boca y San Lorenzo

Por su parte, el Ciclón, subcampeón local, integra el Grupo C junto a San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). Las Santitas tendrán su estreno el viernes 3 de octubre ante el conjunto paulista.

La pelota ya empieza a rodar y, con ella, se enciende la esperanza de que el fútbol femenino argentino pueda escribir una página histórica en su propia casa.

Hegemonía brasileña: los campeones de la Copa Libertadores Femenina

El gran favorito, una vez más, es Corinthians, campeón en cinco ediciones (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024) y defensor del título. Brasil contará además con Ferroviária y San Pablo, mientras que Colo Colo de Chile será el único equipo no brasileño en competencia que ya sabe lo que es levantar la copa, tras haberlo hecho en 2012.

El historial muestra un dominio absoluto de los clubes brasileños, con títulos repartidos entre Corinthians, Ferroviária y Palmeiras en los últimos años. Boca, sin embargo, alimenta la ilusión con el antecedente de la final alcanzada en 2022 y el tercer puesto obtenido en 2024. San Lorenzo, en tanto, intentará dar el gran golpe y consolidarse en la élite continental.

image

2009: Santos (Brasil)

2010: Santos (Brasil)

2011: San José (Brasil)

2012: Colo Colo (Chile)

2013: San José (Brasil)

2014: San José (Brasil)

2015: Ferroviária (Brasil)

2016: Sportivo Limpeño (Paraguay)

2017: Corinthians (Brasil)

2018: Atlético Huila (Colombia)

2019: Corinthians (Brasil)

2020: Ferroviária (Brasil)

2021: Corinthians (Brasil)

2022: Palmeiras (Brasil)

2023: Corinthians (Brasil)

2024: Corinthians (Brasil)