La combinación River-Argentinos Juniors en la Copa Argentina que ilusiona a Boca
Si el Millonario o el Bicho logran el título, liberarán un cupo a la Libertadores 2026 y le allanarían el camino al Xeneize en su pelea por entrar desde la tabla anual.
River se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2025 tras derrotar a Racing en Rosario y se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de la final. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba definirán al segundo finalista. El desenlace no solo interesa a los protagonistas, sino también a Boca, que ve en una eventual definición entre el Millonario y el Bicho la chance de recibir un beneficio inesperado de cara a la próxima Copa Libertadores.
En Brandsen 805 observan con atención este escenario: si River o Argentinos conquistan la Copa Argentina, cualquiera de los dos liberará un cupo que podría permitirle a Boca clasificarse sin necesidad de superar a sus rivales directos. Por eso, aunque las semifinales despierten pasiones por lo deportivo, para el Xeneize también representan una carta estratégica que podría abrirle la puerta a la Libertadores 2026.
Sin jugarla, Boca pone sus ojos en la final de la Copa Argentina: el motivo
El motivo es sencillo: River y Argentinos se ubican en los primeros lugares de la tabla anual, clasificación que reparte tres boletos directos al máximo certamen continental. El conjunto de Marcelo Gallardo suma 49 puntos, apenas uno menos que Rosario Central (50), mientras que el equipo de Nicolás Diez ostenta 47, la misma cantidad que Boca pero con mejor diferencia de gol.
En este escenario, si cualquiera de los dos llegara a coronarse en la Copa Argentina, liberaría automáticamente un cupo extra para la tabla, lo que incrementaría las probabilidades del Xeneize. Hoy, el conjunto de la Ribera cuenta con 47 puntos y necesita al menos alcanzar los 58 para no depender de terceros.
Eso equivale a ganar cuatro de los seis partidos que restan en el Clausura. Sin embargo, las últimas oportunidades desperdiciadas ante Central Córdoba (empate) y Defensa y Justicia (derrota) complicaron el panorama, dejando al plantel dirigido por Claudio Úbeda con menor margen de error.
El fixture tampoco parece sencillo: River enfrentará a Rosario Central, Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Boca y Vélez, mientras que Argentinos se cruzará con Central Córdoba, Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central, Belgrano y Estudiantes. En ambos casos, la posibilidad de seguir sumando está latente, lo que también puede apretar aún más la pelea en la tabla anual.
