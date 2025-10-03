La combinación River-Argentinos Juniors en la Copa Argentina que ilusiona a Boca

boca gol

Eso equivale a ganar cuatro de los seis partidos que restan en el Clausura. Sin embargo, las últimas oportunidades desperdiciadas ante Central Córdoba (empate) y Defensa y Justicia (derrota) complicaron el panorama, dejando al plantel dirigido por Claudio Úbeda con menor margen de error.

El fixture tampoco parece sencillo: River enfrentará a Rosario Central, Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Boca y Vélez, mientras que Argentinos se cruzará con Central Córdoba, Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central, Belgrano y Estudiantes. En ambos casos, la posibilidad de seguir sumando está latente, lo que también puede apretar aún más la pelea en la tabla anual.