Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El "Xeneize" llegó a esta instancia luego de superar a O'Higgins en los playoffs, tras ganar 1-0 en la Bombonera, caer por el mismo resultado en Chile y conseguir la clasificación en la definición por penales. Además, en el plano local viene de igualar 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.