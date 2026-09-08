El tarot anticipó qué pasará con Boca ante San Pablo por la Copa Sudamericana: ¿se dará hoy?
Astrotarot volvió a realizar su tradicional pronóstico para un partido del Xeneize y anticipó cómo podría darse el primer duelo de los cuartos de final.
Boca afronta una nueva noche de Copa Sudamericana 2026 y, como ya se volvió habitual entre algunos de sus hinchas, el partido también tuvo su particular pronóstico desde el mundo del tarot. Astrotarot, nombre con el que Walter Lavalle se presenta en X, realizó una nueva lectura de cartas y anticipó un resultado favorable para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
El pronóstico se produjo en la previa del encuentro de ida de los cuartos de final frente a San Pablo, que se disputa este martes en La Bombonera. Con el Xeneize nuevamente en una instancia decisiva del certamen continental, la lectura de cartas generó expectativa entre los simpatizantes que siguen habitualmente las predicciones del tarotista.
Al comenzar con su análisis, fue contundente respecto de lo que esperaba para el conjunto azul y oro. "El partido de hoy lo veo muy positivo para Boca", señaló mientras avanzaba con la lectura. Sin embargo, también planteó algunos interrogantes relacionados con el rendimiento ofensivo del equipo y con posibles dificultades durante el desarrollo del encuentro.
La predicción para Boca vs. San Pablo por Copa Sudamericana
"Aunque no veo muy finos a los delanteros, sí veo bien al resto del equipo en general, 5 de bastos... ¡cuidado!", expresó. La advertencia no quedó limitada al funcionamiento colectivo. El tarotista también hizo referencia a la posibilidad de que aparezcan inconvenientes físicos durante el partido, un aspecto que coincide con una de las principales preocupaciones que viene atravesando el cuerpo técnico de Boca en las últimas semanas.
La seguidilla de partidos entre Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura puso a prueba al plantel de Boca. En ese contexto, las bajas por problemas físicos se transformaron en una dificultad recurrente para Arruabarrena.
Astrotarot hizo especial hincapié en esa cuestión durante su lectura: "Las lesiones pueden aparecer el día de hoy", manifestó. Luego relacionó esa posibilidad con las cartas que había obtenido y agregó: "El emperador, también conocido, en mi estilo con "Saturno" advierte que las limitaciones físicas van a seguir apareciendo con el 10 de espadas arriba del emperador".
El panorama del plantel ya presentaba algunas ausencias para el encuentro ante el conjunto brasileño. Boca no tenía disponibles para esta noche a Ayrton Costa, Malcom Braida y Milton Delgado, tres nombres que formaban parte de las alternativas habituales para el equipo. A pesar de esas advertencias, el pronóstico general de Astrotarot terminó siendo positivo para el Xeneize.
El tarotista pronosticó un triunfo de Boca
Según su interpretación, San Pablo no representaría un obstáculo imposible para el conjunto local en este primer encuentro de la serie. Luego de analizar las distintas cartas y advertir sobre las dificultades que podrían aparecer, Astrotarot sostuvo que Boca tenía posibilidades concretas de quedarse con la victoria en La Bombonera.
"Más allá de eso, el rival no presenta un gran obstáculo. Creo que Boca ganará este partido, dejando alguna duda para el partido de vuelta. Veremos", sentenció.
De esta manera, la predicción apuntó a un triunfo del equipo argentino en el primer cruce ante San Pablo, aunque con la advertencia de que el resultado no necesariamente garantizaría una serie encaminada. La referencia a las dudas para el encuentro de vuelta dejó abierta la posibilidad de que el conjunto brasileño pueda complicar la clasificación en el segundo capítulo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario