El tarot anticipó qué pasará con Boca ante San Pablo por la Copa Sudamericana: ¿se dará hoy?

Astrotarot hizo especial hincapié en esa cuestión durante su lectura: "Las lesiones pueden aparecer el día de hoy", manifestó. Luego relacionó esa posibilidad con las cartas que había obtenido y agregó: "El emperador, también conocido, en mi estilo con "Saturno" advierte que las limitaciones físicas van a seguir apareciendo con el 10 de espadas arriba del emperador".

El panorama del plantel ya presentaba algunas ausencias para el encuentro ante el conjunto brasileño. Boca no tenía disponibles para esta noche a Ayrton Costa, Malcom Braida y Milton Delgado, tres nombres que formaban parte de las alternativas habituales para el equipo. A pesar de esas advertencias, el pronóstico general de Astrotarot terminó siendo positivo para el Xeneize.

El tarotista pronosticó un triunfo de Boca

Según su interpretación, San Pablo no representaría un obstáculo imposible para el conjunto local en este primer encuentro de la serie. Luego de analizar las distintas cartas y advertir sobre las dificultades que podrían aparecer, Astrotarot sostuvo que Boca tenía posibilidades concretas de quedarse con la victoria en La Bombonera.

"Más allá de eso, el rival no presenta un gran obstáculo. Creo que Boca ganará este partido, dejando alguna duda para el partido de vuelta. Veremos", sentenció.

De esta manera, la predicción apuntó a un triunfo del equipo argentino en el primer cruce ante San Pablo, aunque con la advertencia de que el resultado no necesariamente garantizaría una serie encaminada. La referencia a las dudas para el encuentro de vuelta dejó abierta la posibilidad de que el conjunto brasileño pueda complicar la clasificación en el segundo capítulo.