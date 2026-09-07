"Es muy claro y no tiene grises": Vélez exige la expulsión de Boca de la Copa Argentina
El vicepresidente tercero del "Fortín" detalló los fundamentos presentados ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para exigir que se le dé por perdido el partido al Xeneize.
La polémica en torno al partido de octavos de final de la Copa Argentina que Boca le ganó a Vélez por penales sumó nuevos capítulos a partir de la postura institucional que fijó la dirigencia del "Fortín", que insiste en reclamar la descalificación de su rival por mala inclusión.
Lejos de bajar el tono del reclamo, Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de la institución de Liniers, explicó en diálogo con TyC Sports los argumentos formales con los que acudieron al Tribunal de Disciplina de la AFA para exigir la eliminación del conjunto "xeneize" por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, excediendo el límite permitido de cinco.
"Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido", señaló el dirigente al detallar el reclamo y remarcó que el articulado utilizado "es muy claro y no tiene grises", exigiendo tanto la sanción deportiva por retirada como la aplicación de una multa económica.
El centro del debate entre Vélez y Boca: ¿participación o alineación?
El núcleo de la discusión radica en la figura de Ángel Romero, el sexto extranjero que integró el banco de suplentes pero que finalmente no ingresó al campo de juego. Desde la óptica de Vélez, la infracción se consumó al momento de firmar la planilla.
"Quedó a disposición del cuerpo técnico y puede ingresar durante el partido sin otro control de elegibilidad, entonces es irrelevante el no ingreso porque es una decisión táctica", argumentó Pugliese, deslizando que bajo el mismo criterio se avalaría la presencia de un jugador suspendido o no inscripto.
Sin embargo, el planteo choca con un escollo normativo y semántico que por estas horas evalúan los pasillos de la AFA. Según pudo constatar el propio medio televisivo, el artículo en el que se ampara la dirigencia velezana pertenece a los estatutos de la Liga Profesional de Fútbol —que no organiza el certamen federal— y utiliza el término alinear en lugar de participar.
Por ello, el Tribunal deberá resolver si unifica criterios o aplica los reglamentos específicos de la Copa Argentina.
Cómo sigue el expediente y la estrategia de Boca
Los tiempos procesales del Tribunal ya tienen cronograma definido: este martes habrá una reunión formal para analizar la presentación, mientras que el jueves se le correrá traslado a Boca para que elabore su respectivo descargo antes de que se ratifique el cruce de cuartos de final ante Racing, encuentro que desde Liniers solicitaron frenar cautelarmente.
Por el lado del club de la Ribera, la defensa transitará por carriles administrativos y pragmáticos. La estrategia apuntará a demostrar que, al no haber utilizado al sexto jugador durante los noventa minutos, no existió un beneficio ni una ventaja deportiva real, por lo que el error burocrático debería saldarse con una multa económica o un apercibimiento, recopilando antecedentes de faltas similares que no derivaron en penas de índole deportiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario