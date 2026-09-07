"Es muy claro y no tiene grises": Vélez exige la expulsión de Boca de la Copa Argentina

Sin embargo, el planteo choca con un escollo normativo y semántico que por estas horas evalúan los pasillos de la AFA. Según pudo constatar el propio medio televisivo, el artículo en el que se ampara la dirigencia velezana pertenece a los estatutos de la Liga Profesional de Fútbol —que no organiza el certamen federal— y utiliza el término alinear en lugar de participar.

Por ello, el Tribunal deberá resolver si unifica criterios o aplica los reglamentos específicos de la Copa Argentina.

Cómo sigue el expediente y la estrategia de Boca

Los tiempos procesales del Tribunal ya tienen cronograma definido: este martes habrá una reunión formal para analizar la presentación, mientras que el jueves se le correrá traslado a Boca para que elabore su respectivo descargo antes de que se ratifique el cruce de cuartos de final ante Racing, encuentro que desde Liniers solicitaron frenar cautelarmente.

Por el lado del club de la Ribera, la defensa transitará por carriles administrativos y pragmáticos. La estrategia apuntará a demostrar que, al no haber utilizado al sexto jugador durante los noventa minutos, no existió un beneficio ni una ventaja deportiva real, por lo que el error burocrático debería saldarse con una multa económica o un apercibimiento, recopilando antecedentes de faltas similares que no derivaron en penas de índole deportiva.