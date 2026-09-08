Vélez ya sabe cuándo podría definirse su reclamo contra Boca por la Copa Argentina

"La consecuencia es una pérdida de partido: el resultado es 3-0. Le avisé al Chiqui Tapia, me dijo que estaba adentro de lo correcto y podía hacer la presentación. La ventaja deportiva es que vos podés elegir sobre 6 jugadores. No recuerdo si hay jurisprudencia de este tipo de caso", manifestó.

El argumento de Vélez para pedir la eliminación de Boca

La dirigencia velezana considera que la presencia de seis extranjeros en la planilla representa una infracción que debería derivar en la pérdida del encuentro. En ese sentido, Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez, había explicado los fundamentos de la presentación ante el Tribunal de Disciplina.

Boca vs. Vélez en el Tomás Adolfo Ducó.

"Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido", afirmó el dirigente. Luego profundizó sobre el artículo 18 que, según su interpretación, contempla una sanción para aquellos casos en los que un futbolista sea considerado inelegible luego de una protesta.

"En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises", sostuvo.

La discusión pasa, entre otros puntos, por la situación de Ángel Romero. Desde Vélez entienden que el futbolista debe ser considerado dentro de la cuestión planteada, aunque permaneció en el banco de suplentes y Boca no habría obtenido una ventaja deportiva concreta por su inclusión.

Sin embargo, existe un aspecto reglamentario que podría ser determinante. El artículo citado por el dirigente de Vélez corresponde a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), mientras que la Copa Argentina se encuentra organizada bajo el estatuto de AFA. Además, el texto utiliza el término "alinear" y no específicamente "participar".