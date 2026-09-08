Vélez ya sabe cuándo podría definirse su reclamo contra Boca por la Copa Argentina
Fabián Berlanga aseguró que el Tribunal de Disciplina de AFA tendría una fecha prevista para resolver la presentación del Fortín por la presencia de seis extranjeros en la planilla del Xeneize.
El reclamo de Vélez contra Boca por el partido de octavos de final de la Copa Argentina 2026 ya tiene una posible fecha clave. Luego de que el Fortín formalizara su presentación ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla del conjunto de La Ribera, Fabián Berlanga reveló cuándo podría conocerse la resolución del Tribunal de Disciplina.
En diálogo con Radio La Red, el presidente de la institución sostuvo que el organismo tendría previsto expedirse el jueves 17 de septiembre, apenas diez días antes de la fecha estipulada para los cuartos de final entre Racing y el vencedor de la serie que originalmente quedó en manos del Xeneize.
La definición del Tribunal será determinante porque Vélez pretende que se modifique el resultado de un encuentro que perdió por penales en Córdoba. El argumento central de la institución de Liniers está relacionado con la cantidad de futbolistas extranjeros incluidos por Boca en la convocatoria oficial para ese compromiso.
¿Cuándo se conocería el fallo de AFA por Boca vs. Vélez?
"El departamento de legales nos aconsejaron que hagamos una presentación. Se prohíbe que tengan 6 jugadores en planilla. Quienes tengan doble ciudadanía, con la argentina, no cuentan. Boca tuvo 6 jugadores extranjeros. La residencia no tiene nada que ver", explicó Berlanga al referirse a la presentación realizada por el club.
El máximo dirigente del Fortín también detalló cuál es, desde su perspectiva, la consecuencia que debería aplicarse si el Tribunal considera que existió una infracción reglamentaria.
"La consecuencia es una pérdida de partido: el resultado es 3-0. Le avisé al Chiqui Tapia, me dijo que estaba adentro de lo correcto y podía hacer la presentación. La ventaja deportiva es que vos podés elegir sobre 6 jugadores. No recuerdo si hay jurisprudencia de este tipo de caso", manifestó.
El argumento de Vélez para pedir la eliminación de Boca
La dirigencia velezana considera que la presencia de seis extranjeros en la planilla representa una infracción que debería derivar en la pérdida del encuentro. En ese sentido, Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez, había explicado los fundamentos de la presentación ante el Tribunal de Disciplina.
"Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido", afirmó el dirigente. Luego profundizó sobre el artículo 18 que, según su interpretación, contempla una sanción para aquellos casos en los que un futbolista sea considerado inelegible luego de una protesta.
"En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises", sostuvo.
La discusión pasa, entre otros puntos, por la situación de Ángel Romero. Desde Vélez entienden que el futbolista debe ser considerado dentro de la cuestión planteada, aunque permaneció en el banco de suplentes y Boca no habría obtenido una ventaja deportiva concreta por su inclusión.
Sin embargo, existe un aspecto reglamentario que podría ser determinante. El artículo citado por el dirigente de Vélez corresponde a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), mientras que la Copa Argentina se encuentra organizada bajo el estatuto de AFA. Además, el texto utiliza el término "alinear" y no específicamente "participar".
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