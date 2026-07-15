Arruabarrena presentó la primera lista de concentrados en Boca con un guiño especial

La elección no pasó inadvertida debido al contexto. Horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la institución decidió acompañar la nómina de convocados con una imagen cargada de simbolismo, en una clara referencia al trascendental partido que la Selección disputará en Atlanta frente al conjunto británico.

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Una por una, todas la ausencias de Boca para este compromiso

Más allá del guiño visual, Arruabarrena también debió resolver varias ausencias importantes para el debut oficial. Entre los convocados no aparecen Adam Bareiro ni Tomás Belmonte, quienes continúan recuperándose de diferentes lesiones y todavía no recibieron el alta médica.

Tampoco forman parte de la delegación Sebastián Villa y Álvaro Montero. Ambos futbolistas ya trabajan en el club, aunque todavía no fueron oficializados como incorporaciones y, por esa razón, no estarán disponibles para este compromiso.

Otro de los nombres que sobresale entre las bajas es el de Exequiel Zeballos. Aunque el extremo participó de la práctica de fútbol del martes, su inminente transferencia al Napoli prácticamente lo deja al margen del proyecto deportivo. El futbolista ya había quedado afuera de los amistosos de pretemporada mientras avanzaban las negociaciones con el conjunto italiano y ahora tampoco integra la primera convocatoria oficial del semestre.

La lista de convocados por Arruabarrena para el primer partido oficial del segundo ciclo