Arruabarrena presentó la primera lista de concentrados en Boca con un guiño especial
El Xeneize confirmó los 22 convocados para enfrentar a Sarmiento por la Copa Argentina en el debut oficial del segundo ciclo del exlateral izquierdo multicampeón.
Boca ya tiene todo listo para iniciar oficialmente una nueva etapa bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Este jueves, desde las 21.45, enfrentará a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, un encuentro decisivo que marcará el regreso del Vasco al banco de suplentes en un partido oficial y que tendrá como premio un lugar en los octavos de final, instancia en la que ya espera Vélez.
En la antesala del compromiso, el entrenador definió la primera lista de convocados de su segundo ciclo al frente del club. Son 22 los futbolistas elegidos para viajar a Rosario, en una convocatoria que incluye el regreso de una de las grandes promesas del plantel y también varias bajas de peso.
La principal novedad pasa por la presencia de Tomás Aranda. El joven mediocampista vuelve a estar a disposición luego de perderse el amistoso frente a Athletico Paranaense disputado en Salta. En aquella oportunidad, el cuerpo técnico decidió preservarlo debido al desgaste acumulado tras su participación con la Selección Argentina durante la gira previa al Mundial 2026 y la escasa cantidad de descanso que tuvo antes de reincorporarse.
Ahora, completamente recuperado, vuelve a integrar la delegación y todo indica que tendrá un papel importante en el nuevo esquema de Arruabarrena. Durante la práctica de fútbol del martes ocupó una posición central dentro de un sistema 4-2-3-1, acompañado por Kevin Zenón y Alan Velasco como extremos ofensivos. De todos modos, el entrenador alternó futbolistas entre dos equipos y evitó entregar demasiadas pistas sobre la formación que utilizará en el estadio Marcelo Bielsa.
El guiño a la semifinal del mundo entre Argentina e Inglaterra
Sin embargo, la publicación de la lista de convocados dejó un detalle que rápidamente captó la atención de los hinchas en las redes sociales. El Xeneize eligió como imagen de fondo una tradicional bandera que suele exhibirse en La Bombonera y que muestra a Diego Armando Maradona celebrando su gol frente a Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994 junto al mapa de las Islas Malvinas pintado con los colores de la bandera argentina.
La elección no pasó inadvertida debido al contexto. Horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la institución decidió acompañar la nómina de convocados con una imagen cargada de simbolismo, en una clara referencia al trascendental partido que la Selección disputará en Atlanta frente al conjunto británico.
Una por una, todas la ausencias de Boca para este compromiso
Más allá del guiño visual, Arruabarrena también debió resolver varias ausencias importantes para el debut oficial. Entre los convocados no aparecen Adam Bareiro ni Tomás Belmonte, quienes continúan recuperándose de diferentes lesiones y todavía no recibieron el alta médica.
Tampoco forman parte de la delegación Sebastián Villa y Álvaro Montero. Ambos futbolistas ya trabajan en el club, aunque todavía no fueron oficializados como incorporaciones y, por esa razón, no estarán disponibles para este compromiso.
Otro de los nombres que sobresale entre las bajas es el de Exequiel Zeballos. Aunque el extremo participó de la práctica de fútbol del martes, su inminente transferencia al Napoli prácticamente lo deja al margen del proyecto deportivo. El futbolista ya había quedado afuera de los amistosos de pretemporada mientras avanzaban las negociaciones con el conjunto italiano y ahora tampoco integra la primera convocatoria oficial del semestre.
La lista de convocados por Arruabarrena para el primer partido oficial del segundo ciclo
- Arqueros: Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.
- Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Kevin Zenón.
- Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Ángel Romero, Leonel Flores.
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