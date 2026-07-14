Tras despedirse de Boca, Ander Herrera regresó al club de sus orígenes en España
Luego de rescindir su contrato con el Xeneize al no entrar en los planes de Rodolfo Arruabarrena, el mediocampista español fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Zaragoza.
La salida de Ander Herrera de Boca marcó el final de una etapa que el propio futbolista había imaginado muy diferente. El volante español llegó al club con la ilusión de consolidarse como una pieza importante dentro del plantel, pero la falta de continuidad bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena aceleró una despedida que terminó cargada de emoción.
Sin lugar en la consideración del entrenador, el experimentado mediocampista decidió rescindir su vínculo con el conjunto xeneize y comenzar un nuevo capítulo en el equipo donde nació futbolísticamente. Así, el Real Zaragoza oficializó su incorporación y le dio la bienvenida para iniciar una segunda etapa con la camiseta del club aragonés.
La presentación estuvo acompañada por un emotivo video difundido a través de las redes sociales de la institución española. Bajo la frase “Bienvenido a casa”, las imágenes mostraron la habitación de la infancia de Herrera decorada con los colores del Zaragoza y repasaron distintos momentos de sus primeros pasos en el fútbol.
Ander Herrera se fue de Boca y volvió al Real Zaragoza de España
El regreso se produce quince años después de su salida del club. Desde entonces, Herrera desarrolló una destacada trayectoria en algunas de las instituciones más importantes del fútbol europeo, defendiendo las camisetas de Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain (PSG), además de conquistar un total de doce títulos a lo largo de su carrera.
Su paso por Boca, en cambio, estuvo condicionado por las lesiones físicas que le impidieron tener la continuidad deseada. A pesar de ello, el español dejó una imagen positiva entre los hinchas por su compromiso con la institución y por la identificación que manifestó desde el primer día con los colores azul y oro. Durante su estadía en el club argentino disputó 29 partidos oficiales y convirtió un gol, aunque nunca logró consolidarse como titular debido a las reiteradas molestias musculares que afectaron buena parte de su ciclo.
Ahora, completamente recuperado desde el aspecto físico, Herrera afrontará un desafío muy diferente. El Real Zaragoza atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras perder la categoría y disputar la próxima temporada en la Segunda División del fútbol español.
El experimentado volante llega con un objetivo claro: colaborar para que el club consiga regresar a La Liga. No será la primera vez que enfrente ese reto, ya que en 2011 fue parte del plantel que logró el ascenso antes de ser transferido al Athletic Club, donde posteriormente fue dirigido por Marcelo Bielsa.
Luego de completar la recorrida por las instalaciones de la Ciudad Deportiva, Herrera firmó un contrato por una temporada y quedó inmediatamente a disposición del entrenador Ibai Gómez, con quien compartió plantel durante su etapa como futbolista del Athletic.
El regreso también representa un reencuentro con la institución en la que comenzó a construir su carrera profesional. En su primera etapa defendió la camiseta del Zaragoza en 86 oportunidades y convirtió seis goles, dejando una huella importante antes de iniciar un recorrido internacional que lo llevó por Inglaterra, Francia, el País Vasco y, más recientemente, Argentina.
A sus 36 años, el mediocampista apuesta por cerrar su carrera en el lugar donde todo comenzó. Después de una experiencia intensa en el club de la Ribera, marcada por la ilusión, las dificultades físicas y una despedida que le costó asumir, Herrera vuelve a casa con la intención de aportar su experiencia para ayudar al club a recuperar el lugar que históricamente ocupó en el fútbol español.
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