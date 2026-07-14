Tras despedirse de Boca, Ander Herrera regresó al club de sus orígenes en España

Bienvenido a casa pic.twitter.com/k3FFq37xK9 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

Ahora, completamente recuperado desde el aspecto físico, Herrera afrontará un desafío muy diferente. El Real Zaragoza atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras perder la categoría y disputar la próxima temporada en la Segunda División del fútbol español.

El experimentado volante llega con un objetivo claro: colaborar para que el club consiga regresar a La Liga. No será la primera vez que enfrente ese reto, ya que en 2011 fue parte del plantel que logró el ascenso antes de ser transferido al Athletic Club, donde posteriormente fue dirigido por Marcelo Bielsa.





El regreso de un



llega libre y firma por una temporada con el Real Zaragoza — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

Luego de completar la recorrida por las instalaciones de la Ciudad Deportiva, Herrera firmó un contrato por una temporada y quedó inmediatamente a disposición del entrenador Ibai Gómez, con quien compartió plantel durante su etapa como futbolista del Athletic.

El regreso también representa un reencuentro con la institución en la que comenzó a construir su carrera profesional. En su primera etapa defendió la camiseta del Zaragoza en 86 oportunidades y convirtió seis goles, dejando una huella importante antes de iniciar un recorrido internacional que lo llevó por Inglaterra, Francia, el País Vasco y, más recientemente, Argentina.

A sus 36 años, el mediocampista apuesta por cerrar su carrera en el lugar donde todo comenzó. Después de una experiencia intensa en el club de la Ribera, marcada por la ilusión, las dificultades físicas y una despedida que le costó asumir, Herrera vuelve a casa con la intención de aportar su experiencia para ayudar al club a recuperar el lugar que históricamente ocupó en el fútbol español.