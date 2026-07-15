Sebastián Villa ya eligió dorsal para su regreso a Boca: qué número llevará en su camiseta

Por otra parte, la salida de Zeballos también generó otra modificación importante. Boca decidió que la tradicional camiseta número 7 pase a manos de Carlos Palacios, quien dejará libre la número 8 para afrontar el resto del año con uno de los dorsales históricos del club. Por el momento, todavía no se confirmó qué futbolista heredará la camiseta número 8 que deja vacante el mediocampista chileno.

Los cambios no terminan allí. La salida de Edinson Cavani también obligó a redefinir uno de los números más emblemáticos de la institución. Tras la rescisión del contrato del delantero uruguayo, la camiseta número 10 quedó disponible y la dirigencia, junto con el cuerpo técnico, decidió entregársela a Tomás Aranda.

El juvenil, considerado una de las grandes apariciones del club durante el último semestre y recientemente convocado a la Selección Argentina, asumirá así una enorme responsabilidad al convertirse en el nuevo dueño del dorsal más pesado de Boca, utilizado anteriormente por figuras como Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y el propio Cavani.

Otro futbolista que cambiará de número será Ángel Romero. El delantero paraguayo había comenzado su etapa en Boca utilizando la camiseta número 29, pero desde este semestre lucirá la número 11, que hasta ahora pertenecía a Lucas Janson.

Además, el reordenamiento de dorsales también alcanzó a varios futbolistas jóvenes del plantel. Dylan Gorosito utilizará la camiseta número 24, Camilo Rey Domenech llevará la 23 y Leonel Flores pasará a vestir la número 19.