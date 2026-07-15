Sebastián Villa ya eligió dorsal para su regreso a Boca: qué número llevará en su camiseta
El delantero colombiano volverá a vestir la casaca azul y oro. El club reordenó varios dorsales de cara al segundo semestre con el Vasco Arruabarrena.
El regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca de concretarse de manera oficial. Después de realizarse la revisión médica, al delantero colombiano solo le resta firmar su contrato para transformarse formalmente en uno de los refuerzos del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que ya piensa en los desafíos del segundo semestre, con la Copa Sudamericana y las competencias locales como principales objetivos.
Mientras se ultiman los detalles administrativos de su incorporación, una de las incógnitas que rodeaba su vuelta quedó completamente despejada. Boca ya definió el número que llevará el atacante y, finalmente, optó por una elección cargada de simbolismo.
Según pudo conocerse, el extremo cafetero volverá a utilizar la camiseta número 22, el mismo dorsal que lució durante gran parte de su anterior etapa en el club y con el que disputó algunos de los partidos más importantes de su carrera con la camiseta xeneize.
Sebastián Villa no heredará la 7 de Zeballos y volverá a utilizar el 22 en Boca
En los últimos días habían surgido distintas versiones que señalaban la posibilidad de que heredara la número 7, camiseta que quedará vacante con la inminente transferencia de Exequiel Zeballos al Napoli. Sin embargo, el colombiano prefirió mantener el dorsal con el que se siente identificado y repetir una historia ya conocida para los hinchas de Boca.
La decisión también implicó un movimiento dentro del plantel. Kevin Zenón, quien hasta ahora utilizaba el número 22, aceptó cederle la camiseta al colombiano y pasará a vestir la número 21 durante la nueva temporada, que quedó vacante tras la salida de Ander Herrera.
Por otra parte, la salida de Zeballos también generó otra modificación importante. Boca decidió que la tradicional camiseta número 7 pase a manos de Carlos Palacios, quien dejará libre la número 8 para afrontar el resto del año con uno de los dorsales históricos del club. Por el momento, todavía no se confirmó qué futbolista heredará la camiseta número 8 que deja vacante el mediocampista chileno.
Los cambios no terminan allí. La salida de Edinson Cavani también obligó a redefinir uno de los números más emblemáticos de la institución. Tras la rescisión del contrato del delantero uruguayo, la camiseta número 10 quedó disponible y la dirigencia, junto con el cuerpo técnico, decidió entregársela a Tomás Aranda.
El juvenil, considerado una de las grandes apariciones del club durante el último semestre y recientemente convocado a la Selección Argentina, asumirá así una enorme responsabilidad al convertirse en el nuevo dueño del dorsal más pesado de Boca, utilizado anteriormente por figuras como Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y el propio Cavani.
Otro futbolista que cambiará de número será Ángel Romero. El delantero paraguayo había comenzado su etapa en Boca utilizando la camiseta número 29, pero desde este semestre lucirá la número 11, que hasta ahora pertenecía a Lucas Janson.
Además, el reordenamiento de dorsales también alcanzó a varios futbolistas jóvenes del plantel. Dylan Gorosito utilizará la camiseta número 24, Camilo Rey Domenech llevará la 23 y Leonel Flores pasará a vestir la número 19.
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