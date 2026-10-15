El gesto solidario de Leonel Flores: participó de una olla popular en Monte Chingolo
La joven promesa de Boca y la Selección Argentina colaboró en una iniciativa comunitaria junto a un amigo influencer, repartió comida y se sacó fotos con las familias del barrio.
Lejos de los reflectores de La Bombonera y de la repercusión que genera su gran presente deportivo, Leo Flores volvió a ser noticia pero por una causa profundamente humana. La joya de Boca y de la Selección Argentina se hizo presente en el club de futsal Santa María, ubicado en Monte Chingolo, para colaborar activamente en una olla popular organizada por su amigo e influencer Leo Silva.
A sus 19 años, el extremo del conjunto xeneize no solo se limitó a realizar una visita institucional, sino que se puso a disposición para servir la comida, firmar autógrafos y tomarse fotografías con cada uno de los vecinos que se acercaron al lugar. El gesto del atacante formado en Boca Predio sorprendió a las familias del barrio, transformando una jornada de asistencia social en una noche inolvidable para la comunidad local.
El notable gesto solidario de Leonel Flores: participó de una olla popular en Monte Chingolo
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Con el objetivo de preservar la organización del evento y evitar un desborde de concurrencia que entorpeciera la entrega de los alimentos, la difusión de las imágenes en plataformas digitales se manejó con total reserva y el mayor cuidado posible. Salvo contadas publicaciones, las fotos y videos del futbolista trabajando en el club de barrio comenzaron a circular en redes sociales recién cuando la actividad había finalizado y el jugador se había retirado del recinto.
El propio delantero compartió posteriormente una postal de la jornada en sus cuentas oficiales, visibilizando el trabajo comunitario de las instituciones de barrio. En esta oportunidad, la joya de la Ribera acaparó las miradas fuera del campo de juego, demostrando un fuerte compromiso social al dedicar su tiempo libre a colaborar con los sectores más vulnerables.
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