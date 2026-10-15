El gesto solidario de Leonel Flores: participó de una olla popular en Monte Chingolo

Con el objetivo de preservar la organización del evento y evitar un desborde de concurrencia que entorpeciera la entrega de los alimentos, la difusión de las imágenes en plataformas digitales se manejó con total reserva y el mayor cuidado posible. Salvo contadas publicaciones, las fotos y videos del futbolista trabajando en el club de barrio comenzaron a circular en redes sociales recién cuando la actividad había finalizado y el jugador se había retirado del recinto.