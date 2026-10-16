Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize", que enfoca todos sus cañones a la revancha con Vasco da Gama, recibe a Talleres con el objetivo de volver a la victoria.
Boca recibe a Talleres este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
De cara al encuentro, que será televisado por TNT Sports, el conjunto de la Ribera presentaría un equipo alternativo, ya que la próxima semana disputará la revancha en Brasil con la obligación de revertir el resultado para continuar en carrera en el certamen continental.
En el plano local, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de igualar 2-2 ante Instituto y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Además, si consigue los tres puntos, llegará a las 54 unidades en la Tabla Anual y quedará como líder provisional, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que actualmente encabeza la clasificación con 52 puntos.
Por su parte, Talleres necesita sumar para mejorar su posición en la Zona A y llegar con mayor confianza a la recta decisiva del campeonato. En el Clausura, el conjunto cordobés viene de empatar con Independiente en el Mario Alberto Kempes y se ubica en la última posición de su zona, con nueve unidades.
Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
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