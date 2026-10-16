Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Boca recibe a Talleres este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.