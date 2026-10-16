Tomás Aranda y una noticia que ilusiona a todo Boca: la fecha tentativa de su regreso

En ese contexto, el cuerpo técnico deberá determinar si resulta conveniente utilizar al enganche en la recta final o si es preferible darle más tiempo para completar su recuperación. El juvenil es una pieza que el entrenador valora dentro de su plantel, pero la prioridad será evitar una recaída después de una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

La evolución de una de las promesas de la Selección Argentina representa una noticia alentadora para Boca, aunque su regreso oficial todavía no tiene una fecha confirmada. Si continúa con los avances actuales, el club de la Ribera podría recuperar al futbolista antes de que termine 2026.