Tomás Aranda y una noticia que ilusiona a todo Boca: la fecha tentativa de su regreso
El juvenil evoluciona favorablemente de la fractura del peroné derecho y podría reincorporarse a los entrenamientos grupales a mediados de noviembre.
Boca recibió buenas noticias sobre la recuperación de Tomás Aranda. El mediapunta de 19 años avanza favorablemente después de la fractura del peroné de la pierna derecha y, si mantiene esta evolución, podría volver a entrenarse junto a sus compañeros a mediados de noviembre.
La lesión se produjo el 26 de agosto, durante una práctica del Xeneize. Un día después, el futbolista pasó por el quirófano y comenzó un proceso de rehabilitación que incluyó sesiones de kinesiología, trabajos en el gimnasio y, más recientemente, ejercicios livianos en el campo de juego, todavía sin pelota.
¿Cuándo podría volver Tomás Aranda en Boca?
Los plazos generan optimismo en el cuerpo técnico, aunque la intención es evitar cualquier riesgo innecesario. Si todo continúa según lo previsto, Aranda podría sumarse al grupo dentro de algunas semanas, cuando se acerque la recta final de la temporada.
Sin embargo, regresar a los entrenamientos no significa que esté inmediatamente en condiciones de competir. El juvenil deberá recuperar ritmo futbolístico y ponerse a la par de sus compañeros, un proceso que podría extenderse durante varias semanas. Por eso, su presencia en los últimos partidos del año dependerá de cómo responda físicamente y de la evaluación que realice el entrenador.
La decisión que deberá tomar el Vasco Arruabarrena
El posible regreso de Aranda aparece en un momento importante para el conjunto azul y oro, que buscará cerrar el año con objetivos deportivos por delante. Para entonces, el equipo ya habrá completado la fase regular del Torneo Clausura y conocerá sus posibilidades de avanzar en las instancias decisivas de las copas.
En ese contexto, el cuerpo técnico deberá determinar si resulta conveniente utilizar al enganche en la recta final o si es preferible darle más tiempo para completar su recuperación. El juvenil es una pieza que el entrenador valora dentro de su plantel, pero la prioridad será evitar una recaída después de una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.
La evolución de una de las promesas de la Selección Argentina representa una noticia alentadora para Boca, aunque su regreso oficial todavía no tiene una fecha confirmada. Si continúa con los avances actuales, el club de la Ribera podría recuperar al futbolista antes de que termine 2026.
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