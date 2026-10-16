Vasco analiza reclamar en Conmebol por el arbitraje contra Boca: bronca con Piero Maza
El club brasileño cuestiona la actuación de Piero Maza en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y teme que se repitan decisiones controvertidas en la revancha en el Maracaná.
Vasco da Gama quedó disconforme con el arbitraje de Piero Maza en la derrota por 1-0 frente a Boca en La Bombonera y analiza elevar un reclamo ante la Conmebol. Según informó O Globo Esportes, la dirigencia del conjunto brasileño está preocupada por la designación arbitral para el partido de vuelta, previsto para el 20 de octubre en el Maracaná.
El malestar no se limita a la expulsión de Andrés Gómez durante el encuentro ante el Xeneize. En el club de Río de Janeiro también cuestionan otras decisiones del árbitro chileno en partidos anteriores del Xeneize por la Copa Sudamericana 2026 y consideran que hubo fallos que favorecieron al equipo argentino.
Las tres actuaciones de Piero Maza que cuestiona Vasco
Uno de los principales argumentos que analiza Vasco es que Maza dirigió a Boca como local en tres cruces consecutivos de la competencia continental: frente a Recoleta, São Paulo y el propio conjunto carioca. De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño, el club pretende solicitar explicaciones sobre distintas decisiones y plantear la necesidad de contar con criterios arbitrales más consistentes para el encuentro de vuelta.
Entre los episodios señalados aparece el partido ante Recoleta, en el que se habría producido un error de procedimiento relacionado con los saques desde el círculo central al comienzo de ambos tiempos. También recuerdan el encuentro frente a São Paulo, disputado el 8 de septiembre. En aquella ocasión, Maza expulsó a Domingos Duarte, pero el VAR intervino para corregir la decisión y anular la tarjeta roja.
Además, Vasco considera que en el duelo de ida ante Boca hubo una infracción de Milton Delgado que, a su entender, merecía una expulsión. La dirigencia también cuestiona la roja que recibió Andrés Gómez por los empujones al juez, donde sostienen que hubo un exceso de rigurosidad.
Vasco teme por el arbitraje de la revancha ante Boca
La preocupación del equipo brasileño está puesta ahora en la designación del organismo para el partido que definirá al finalista de la Sudamericana. Según O Globo Esportes, Vasco evalúa cómo presentar sus objeciones ante el organismo sudamericano y solicitar explicaciones por las jugadas que considera perjudiciales.
El club pretende que el encuentro en el Maracaná tenga un arbitraje imparcial, en una serie que quedó abierta tras el triunfo por 1-0 de Boca en Buenos Aires. El Xeneize buscará defender esa ventaja como visitante, mientras que Vasco necesitará ganar para revertir la eliminatoria y mantener vivo el sueño de alcanzar la final. En ese escenario, las decisiones arbitrales quedaron en el centro de la previa de un partido determinante.
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