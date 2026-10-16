Vasco analiza reclamar en Conmebol por el arbitraje contra Boca: bronca con Piero Maza

Vasco teme por el arbitraje de la revancha ante Boca

La preocupación del equipo brasileño está puesta ahora en la designación del organismo para el partido que definirá al finalista de la Sudamericana. Según O Globo Esportes, Vasco evalúa cómo presentar sus objeciones ante el organismo sudamericano y solicitar explicaciones por las jugadas que considera perjudiciales.

El club pretende que el encuentro en el Maracaná tenga un arbitraje imparcial, en una serie que quedó abierta tras el triunfo por 1-0 de Boca en Buenos Aires. El Xeneize buscará defender esa ventaja como visitante, mientras que Vasco necesitará ganar para revertir la eliminatoria y mantener vivo el sueño de alcanzar la final. En ese escenario, las decisiones arbitrales quedaron en el centro de la previa de un partido determinante.