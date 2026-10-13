Boca vs. Vasco da Gama: el historial que favorece a uno de los dos antes de la semifinal
El Xeneize recibirá al conjunto brasileño en La Bombonera con el antecedente de una clara superioridad en los cuatro cruces anteriores.
Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará este martes desde las 21:30 en La Bombonera y marcará el quinto enfrentamiento entre ambos equipos, que volverán a cruzarse una semana después para definir quién se clasificará a la final.
El historial entre el Xeneize y el conjunto brasileño tiene un antecedente favorable para los argentinos. Los cuatro partidos anteriores se disputaron en 2001, durante la Copa Libertadores y la Copa Mercosur. En aquella temporada, el conjunto argentino consiguió dos triunfos y dos empates, sin sufrir derrotas frente al Gigante da Colina.
Boca ganó la serie por la Copa Libertadores 2001
El primer enfrentamiento entre ambos se produjo en los cuartos de final de la Libertadores. En el partido de ida, disputado en el estadio São Januário, Boca se impuso por 1-0 gracias a un gol de Guillermo Barros Schelotto a los 24 minutos del segundo tiempo.
La revancha en La Bombonera terminó de confirmar la superioridad del equipo argentino. El Xeneize goleó 3-0 y resolvió la clasificación con contundencia: a los 30 minutos de la primera etapa ya había marcado los tres tantos.
Aníbal Matellán abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que Guillermo Barros Schelotto amplió la diferencia con dos conquistas, a los 20 y a los 30. Con ese resultado, Boca avanzó a las semifinales y continuó su camino hacia el título continental.
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Después de superar a Palmeiras en la siguiente instancia, el conjunto argentino se consagró campeón al vencer a Cruz Azul en la definición por penales. De esa manera, el primer capítulo de la rivalidad ante Vasco quedó asociado a una de las campañas internacionales más recordadas del club.
Dos empates en la Copa Mercosur
Apenas dos meses después de los cruces por la Libertadores, Boca y Vasco da Gama volvieron a encontrarse, esta vez en la fase de grupos de la Mercosur. El partido de ida se jugó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y finalizó 2-2. Pedrinho, con un tiro libre, y Patricio marcaron para el equipo brasileño, mientras que Omar Pérez convirtió los dos goles del Xeneize.
En el encuentro de vuelta, disputado en Buenos Aires, el resultado se repitió. Joel Barbosa y Ariel Carreño anotaron para Boca, mientras que Odvan y Euller marcaron para Vasco. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en esa competencia y ambos quedaron eliminados durante la fase de grupos. El torneo terminó en manos de San Lorenzo, que se quedó con la Copa Mercosur de aquella temporada.
¿Cómo está el historial entre Boca y Vasco da Gama?
Antes de la semifinal de la Sudamericana, los números reflejan una ventaja clara para el equipo argentino. Boca acumula dos victorias y dos empates en cuatro partidos, mientras que Vasco todavía no pudo ganar.
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Partidos jugados: 4.
Victorias de Boca: 2.
Empates: 2.
Victorias de Vasco da Gama: 0.
Goles de Boca: 8.
Goles de Vasco da Gama: 4.
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