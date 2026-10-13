Boca vs. Vasco da Gama: el historial que favorece a uno de los dos antes de la semifinal

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Después de superar a Palmeiras en la siguiente instancia, el conjunto argentino se consagró campeón al vencer a Cruz Azul en la definición por penales. De esa manera, el primer capítulo de la rivalidad ante Vasco quedó asociado a una de las campañas internacionales más recordadas del club.

Dos empates en la Copa Mercosur

Apenas dos meses después de los cruces por la Libertadores, Boca y Vasco da Gama volvieron a encontrarse, esta vez en la fase de grupos de la Mercosur. El partido de ida se jugó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y finalizó 2-2. Pedrinho, con un tiro libre, y Patricio marcaron para el equipo brasileño, mientras que Omar Pérez convirtió los dos goles del Xeneize.

En el encuentro de vuelta, disputado en Buenos Aires, el resultado se repitió. Joel Barbosa y Ariel Carreño anotaron para Boca, mientras que Odvan y Euller marcaron para Vasco. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en esa competencia y ambos quedaron eliminados durante la fase de grupos. El torneo terminó en manos de San Lorenzo, que se quedó con la Copa Mercosur de aquella temporada.

¿Cómo está el historial entre Boca y Vasco da Gama?

Antes de la semifinal de la Sudamericana, los números reflejan una ventaja clara para el equipo argentino. Boca acumula dos victorias y dos empates en cuatro partidos, mientras que Vasco todavía no pudo ganar.