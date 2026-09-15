El 11 de Arruabarrena para que Boca traiga la clasificación de San Pablo por la Copa Sudamericana

La decisión representa la consolidación de Herrera en ese puesto, por delante de Marco Pellegrino. Además, el defensor deberá mantener su lugar cuando Ayrton Costa complete su recuperación del desgarro que sufrió frente a Racing.

Los laterales serán Leandro Lozano y Lautaro Blanco. Malcom Braida viajó con el plantel tras recuperarse de una lesión. De esta manera, la línea defensiva quedará conformada por Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco.

Velasco, Merentiel y Flores, los elegidos en ataque

En la zona ofensiva, Alan Velasco mantendrá su lugar entre los titulares. El exjugador de Independiente aprovechó la oportunidad que recibió y se ganó la confianza del cuerpo técnico con sus últimas actuaciones. Ocupa el lugar que dejó Tomás Aranda y aporta características diferentes, especialmente en el uno contra uno y en la generación de juego cerca del área rival.

Por delante estarán nuevamente Miguel Merentiel y Leonel Flores. El atacante continúa imponiéndose en la competencia interna con Sebastián Villa y volverá a formar parte de la dupla ofensiva que intentará aprovechar los espacios que pueda conceder San Pablo.

La posible formación de Boca vs. San Pablo

De acuerdo con lo trabajado por Arruabarrena, Boca saldría al Morumbí con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.