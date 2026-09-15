El 11 de Arruabarrena para que Boca traiga la clasificación de San Pablo por la Copa Sudamericana
El Xeneize visita al conjunto brasileño por la revancha de los cuartos de final. Tras el 1-0 conseguido en la Bombonera, el Vasco pondrá a sus mejores jugadores.
Boca afronta este martes una de las noches más importantes de su temporada. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se medirá con San Pablo en el estadio Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino llega con una ventaja mínima gracias al 1-0 obtenido en la Bombonera, por lo que buscará sostener ese resultado para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Para este compromiso, Arruabarrena recupera prácticamente a todo su plantel titular. Después de haber preservado a la mayoría de sus habituales titulares en el último partido del Torneo Clausura, el entrenador prepara el regreso de las principales figuras para afrontar un encuentro que no admite distracciones.
Milton Delgado vuelve a la formación de Boca
Una de las principales novedades estará en el mediocampo: Milton Delgado volverá a ser titular luego de recuperarse de una distensión muscular que lo había marginado de los últimos cuatro partidos del Xeneize. El mediocampista ocupará el lugar que tuvo Tomás Belmonte en el encuentro de ida.
Belmonte se convirtió en una alternativa importante para el entrenador, pero Delgado recuperará su lugar en un sector que Arruabarrena considera fundamental para controlar el desarrollo del partido. Así, volverá a contar con su mediocampo ideal, integrado por Leandro Paredes como eje, Santiago Ascacíbar en el despliegue y Delgado como otro de los encargados de aportar equilibrio, recuperación y salida.
La defensa que prepara Arruabarrena
En el arco también estará Álvaro Montero, mientras que la defensa tendrá una modificación que ya dejó de ser una sorpresa: Facundo Herrera continuará como segundo marcador central junto a Lautaro Di Lollo.
La decisión representa la consolidación de Herrera en ese puesto, por delante de Marco Pellegrino. Además, el defensor deberá mantener su lugar cuando Ayrton Costa complete su recuperación del desgarro que sufrió frente a Racing.
Los laterales serán Leandro Lozano y Lautaro Blanco. Malcom Braida viajó con el plantel tras recuperarse de una lesión. De esta manera, la línea defensiva quedará conformada por Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco.
Velasco, Merentiel y Flores, los elegidos en ataque
En la zona ofensiva, Alan Velasco mantendrá su lugar entre los titulares. El exjugador de Independiente aprovechó la oportunidad que recibió y se ganó la confianza del cuerpo técnico con sus últimas actuaciones. Ocupa el lugar que dejó Tomás Aranda y aporta características diferentes, especialmente en el uno contra uno y en la generación de juego cerca del área rival.
Por delante estarán nuevamente Miguel Merentiel y Leonel Flores. El atacante continúa imponiéndose en la competencia interna con Sebastián Villa y volverá a formar parte de la dupla ofensiva que intentará aprovechar los espacios que pueda conceder San Pablo.
La posible formación de Boca vs. San Pablo
De acuerdo con lo trabajado por Arruabarrena, Boca saldría al Morumbí con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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