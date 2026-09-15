Boca recibió un nuevo fallo a favor por Pavón: Talleres deberá pagar una cifra millonaria

La primera resolución judicial había resultado favorable para Boca, aunque establecía una suma considerablemente inferior a la que finalmente determinó la Cámara. En 2025, el fallo había ordenado que Talleres restituyera U$S 500.000 y $69.750.000.

La apelación llevó el expediente a una nueva instancia y ahora la Cámara modificó aquella decisión. La resolución judicial fue contundente respecto del monto que deberá recibir Boca.

"Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia y disponer que la demandada deberá abonar a la accionante la suma de U$S 2.500.000 y/o su equivalente en pesos según la cotización del dólar billete estadounidense tipo vendedor en el mercado libre de cambios del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre de las operaciones del día anterior al efectivo pago, con más sus intereses en la forma dispuesta en el considerando respectivo", señala el primer punto del fallo.

De esta manera, la Justicia determinó que Talleres deberá pagar la totalidad de los 2,5 millones de dólares que habían sido entregados originalmente.

El fallo aparece en plena negociación por Matías Galarza

La resolución judicial adquiere todavía mayor relevancia por el contexto en el que se produce. Boca y Talleres están negociando por Matías Galarza, mediocampista que es pretendido por el Xeneize para reforzar su plantel.

Talleres posee el 60 por ciento de los derechos económicos del futbolista, mientras que el 40 por ciento restante pertenece al Racing de Genk de Bélgica. El club cordobés pretende seis millones de dólares por su porcentaje.

Boca, por su parte, intentó incorporar la deuda reconocida judicialmente dentro de la negociación por Galarza para reducir el desembolso necesario por el pase. Sin embargo, existe una dificultad adicional: establecer cómo se debe calcular actualmente el valor del dinero que estaba involucrado en la operación original.

El contexto cambiario de 2018, cuando el dólar rondaba los 30 pesos, genera complicaciones para determinar equivalencias y condiciones en una eventual negociación.