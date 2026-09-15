Boca recibió un nuevo fallo a favor por Pavón: Talleres deberá pagar una cifra millonaria
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia de primera instancia y determinó que el club cordobés deberá restituirle al Xeneize 2,5 millones de dólares más intereses.
En medio de las negociaciones entre Boca y Talleres por la posible llegada de Matías Galarza, apareció una resolución judicial que vuelve a poner a ambos clubes frente a frente. La Justicia falló nuevamente a favor del Xeneize en el histórico conflicto relacionado con Cristian Pavón y elevó considerablemente el monto que la institución cordobesa deberá pagar.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó este lunes el fallo que había sido dictado en primera instancia y estableció que Talleres deberá abonarle a Boca 2.500.000 dólares, más los intereses correspondientes.
La resolución representa un nuevo triunfo judicial para el club de la Ribera, que había iniciado la demanda en noviembre de 2020 después de que no se concretara una operación vinculada con Pavón y Talleres no restituyera el dinero que había recibido previamente.
El origen del conflicto entre Boca y Talleres
El caso se remonta a 2018, cuando la dirigencia de Boca encabezada por Daniel Angelici había entregado a Talleres un anticipo de 2,5 millones de dólares en concepto de una plusvalía relacionada con una eventual venta de Cristian Pavón al exterior.
Aquella operación contemplaba una supuesta transferencia del delantero por 39,5 millones de dólares, pero finalmente nunca se concretó. A pesar de eso, Talleres no devolvió el dinero recibido, situación que terminó derivando en un reclamo judicial por parte de Boca. En noviembre de 2020, el Xeneize decidió iniciar formalmente la demanda para recuperar el monto que consideraba correspondiente.
La primera resolución judicial había resultado favorable para Boca, aunque establecía una suma considerablemente inferior a la que finalmente determinó la Cámara. En 2025, el fallo había ordenado que Talleres restituyera U$S 500.000 y $69.750.000.
La apelación llevó el expediente a una nueva instancia y ahora la Cámara modificó aquella decisión. La resolución judicial fue contundente respecto del monto que deberá recibir Boca.
"Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia y disponer que la demandada deberá abonar a la accionante la suma de U$S 2.500.000 y/o su equivalente en pesos según la cotización del dólar billete estadounidense tipo vendedor en el mercado libre de cambios del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre de las operaciones del día anterior al efectivo pago, con más sus intereses en la forma dispuesta en el considerando respectivo", señala el primer punto del fallo.
De esta manera, la Justicia determinó que Talleres deberá pagar la totalidad de los 2,5 millones de dólares que habían sido entregados originalmente.
El fallo aparece en plena negociación por Matías Galarza
La resolución judicial adquiere todavía mayor relevancia por el contexto en el que se produce. Boca y Talleres están negociando por Matías Galarza, mediocampista que es pretendido por el Xeneize para reforzar su plantel.
Talleres posee el 60 por ciento de los derechos económicos del futbolista, mientras que el 40 por ciento restante pertenece al Racing de Genk de Bélgica. El club cordobés pretende seis millones de dólares por su porcentaje.
Boca, por su parte, intentó incorporar la deuda reconocida judicialmente dentro de la negociación por Galarza para reducir el desembolso necesario por el pase. Sin embargo, existe una dificultad adicional: establecer cómo se debe calcular actualmente el valor del dinero que estaba involucrado en la operación original.
El contexto cambiario de 2018, cuando el dólar rondaba los 30 pesos, genera complicaciones para determinar equivalencias y condiciones en una eventual negociación.
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