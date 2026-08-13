Tevez elogió a las nuevas figuras de Boca y respaldó a Arruabarrena: "Son cosa seria"

La conquista tuvo además un detalle especial para los hinchas. La definición y el festejo recordaron a una de las acciones más reconocidas de Tevez durante su primera etapa en Boca, cuando marcó frente a Racing en el Apertura 2003. El propio Flores explicó después del encuentro por qué decidió festejar de esa manera. “En la concentración Miguel (Merentiel) me había dicho que haga el festejo del Apache”, reconoció el juvenil en zona mixta.

Tevez también respaldó al Vasco Arruabarrena

Además de analizar el crecimiento de los juveniles, se refirió al entrenador de Boca. Su respaldo a Arruabarrena tiene un componente especial porque ambos compartieron la etapa del regreso del Apache al club en 2015. Tevez volvió a Boca después de su exitoso paso por Juventus y de varios años en el fútbol europeo.

En aquel momento, el Vasco era el encargado de conducir al equipo y fue parte de una etapa muy recordada para el delantero. Por eso, cuando fue consultado por el presente del entrenador, Tevez se mostró confiado en su trabajo y destacó especialmente su conocimiento de la institución.

“Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien”, aseguró Carlitos. La opinión del exdelantero llega en un contexto en el que Arruabarrena busca consolidar un equipo que combina futbolistas experimentados con una camada de juveniles que comenzó a hacerse espacio.