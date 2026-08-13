Tevez elogió a las nuevas figuras de Boca y respaldó a Arruabarrena: "Son cosa seria"
El Apache analizó el presente del Xeneize, destacó el impacto de Leonel Flores y Tomás Aranda y valoró el trabajo de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo.
Carlos Tevez sigue de cerca todo lo que ocurre en Boca y, en medio de la aparición de varios juveniles en el primer equipo, entregó una mirada positiva sobre el presente del club. El exdelantero elogió especialmente a Leonel Flores y Tomás Aranda, dos de los jóvenes que comenzaron a ganar protagonismo, y también respaldó a Rodolfo Arruabarrena, entrenador con quien compartió su regreso al Xeneize en 2015.
En diálogo con TyC Sports, el Apache destacó el crecimiento de los futbolistas surgidos de las inferiores y remarcó que no es habitual que jugadores tan jóvenes puedan adaptarse rápidamente a un equipo con las exigencias de uno de los clubes más grandes del país: "Son cosa seria".
Para Carlitos, las primeras actuaciones de los juveniles permiten ilusionarse con una nueva generación capaz de ganarse un lugar en el plantel profesional. “Contento con los chicos que han debutado y que no es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes. Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca”, afirmó.
Leonel Flores, el juvenil que sorprendió a Carlos Tevez
El elogio tiene como referencia directa lo que está ocurriendo dentro de la cancha, donde algunos juveniles comenzaron a asumir responsabilidades importantes pese a su corta experiencia en Primera. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Leonel Flores.
El futbolista de 19 años lleva apenas ocho partidos en Primera División, pero ya consiguió protagonizar una de las imágenes más destacadas de la campaña. Frente a Recoleta, por la Copa Sudamericana, Flores convirtió un espectacular gol de sobrepique desde afuera del área. La pelota tomó una trayectoria imposible para el arquero y terminó en el ángulo, sellando el triunfo de Boca por 3-1.
La conquista tuvo además un detalle especial para los hinchas. La definición y el festejo recordaron a una de las acciones más reconocidas de Tevez durante su primera etapa en Boca, cuando marcó frente a Racing en el Apertura 2003. El propio Flores explicó después del encuentro por qué decidió festejar de esa manera. “En la concentración Miguel (Merentiel) me había dicho que haga el festejo del Apache”, reconoció el juvenil en zona mixta.
Tevez también respaldó al Vasco Arruabarrena
Además de analizar el crecimiento de los juveniles, se refirió al entrenador de Boca. Su respaldo a Arruabarrena tiene un componente especial porque ambos compartieron la etapa del regreso del Apache al club en 2015. Tevez volvió a Boca después de su exitoso paso por Juventus y de varios años en el fútbol europeo.
En aquel momento, el Vasco era el encargado de conducir al equipo y fue parte de una etapa muy recordada para el delantero. Por eso, cuando fue consultado por el presente del entrenador, Tevez se mostró confiado en su trabajo y destacó especialmente su conocimiento de la institución.
“Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien”, aseguró Carlitos. La opinión del exdelantero llega en un contexto en el que Arruabarrena busca consolidar un equipo que combina futbolistas experimentados con una camada de juveniles que comenzó a hacerse espacio.
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