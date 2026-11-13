Boca ya conoce al árbitro de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: quién es

El historial de Boca con Andrés Matonte que genera expectativa

Los antecedentes del Xeneize bajo la conducción arbitral de Matonte muestran un balance favorable: en nueve partidos internacionales dirigidos por el uruguayo, Boca consiguió cinco triunfos en los 90 minutos y sufrió una sola derrota, frente a Corinthians en 2022.

Además, el equipo argentino disputó tres definiciones por penales durante esos encuentros y logró imponerse en dos oportunidades particularmente importantes: ante Racing y Palmeiras, ambas como visitante, durante la Copa Libertadores 2023.

En la presente edición de la Sudamericana, Matonte ya estuvo al frente de dos compromisos del conjunto azul y oro. Dirigió la victoria por 1-0 frente a O'Higgins, en la ronda intermedia, y también el contundente 4-0 ante Recoleta FC, por los octavos de final. En ninguno de esos dos encuentros expulsó a futbolistas del conjunto nacional.