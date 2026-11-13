Boca ya conoce al árbitro de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: quién es
La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la definición continental que se disputará en Barranquilla.
Boca ya conoce quién será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Este viernes, la Conmebol anunció la designación de Andrés Matonte, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el encuentro decisivo por el título continental.
El colegiado uruguayo estará acompañado por una terna internacional integrada mayoritariamente por compatriotas, mientras que los representantes de Paraguay tendrán participación en otros puestos del equipo arbitral.
La designación representa una noticia importante para el Xeneize, que comienza a ultimar los detalles de preparación para uno de los compromisos más trascendentales de la temporada. El equipo buscará una nueva conquista internacional y tendrá que afrontar una final de máxima exigencia ante el conjunto brasileño.
La terna arbitral completa para Boca vs. Atlético Mineiro
El organismo también confirmó quiénes serán los encargados de acompañar a Matonte durante la definición de la Sudamericana. La nómina quedó conformada de la siguiente manera:
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Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay).
Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).
Asistente 2: Andrés Nievas (Uruguay).
Cuarto árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Quinto árbitro: Milciades Saldivar (Paraguay).
VAR: Antonio García (Uruguay).
AVAR 1: Ulises Mereles (Paraguay).
AVAR 2: Agustín Berisso (Uruguay).
AVAR 3: Leodan González (Uruguay).
De esta manera, el organismo sudamericano definió a todos los responsables de controlar las acciones dentro del campo de juego y revisar las jugadas que puedan generar controversia mediante la tecnología.
El historial de Boca con Andrés Matonte que genera expectativa
Los antecedentes del Xeneize bajo la conducción arbitral de Matonte muestran un balance favorable: en nueve partidos internacionales dirigidos por el uruguayo, Boca consiguió cinco triunfos en los 90 minutos y sufrió una sola derrota, frente a Corinthians en 2022.
Además, el equipo argentino disputó tres definiciones por penales durante esos encuentros y logró imponerse en dos oportunidades particularmente importantes: ante Racing y Palmeiras, ambas como visitante, durante la Copa Libertadores 2023.
En la presente edición de la Sudamericana, Matonte ya estuvo al frente de dos compromisos del conjunto azul y oro. Dirigió la victoria por 1-0 frente a O'Higgins, en la ronda intermedia, y también el contundente 4-0 ante Recoleta FC, por los octavos de final. En ninguno de esos dos encuentros expulsó a futbolistas del conjunto nacional.
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